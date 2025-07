Dying Light The Beast angespielt: 7 Erkenntnisse zum Zombie-Open-World-Abenteuer

Dying Light The Beast angespielt:

Wir sind dem Ruf von Castor Woods und Bober dem Bieber gefolgt, um einen ausführlichen Blick auf die PC-Version von "Dying Light: The Beast" zu werfen. Wie uns das gefallen hat, erfahrt ihr in unserem Preview-Artikel.

Mit dem kommenden Stand-Alone-Ableger „Dying Light: The Beast“ dürfen sich Fans von Techlands Zombie-Game-Reihe auf ein neues Abenteuer freuen. Darin kehrt mit Kyle Crane der Hauptcharakter des ersten Teils des Franchise zurück. Diesmal verschlägt es ihn nach Castor Woods, wo er Jagd auf einen Mann macht, der nur als „Der Baron“ bekannt ist. Dieser hat an ihm Experimente durchgeführt, wofür sich Kyle nun rächen will.

Während eines Preview-Events hatten wir kürzlich die Chance, die ersten vier Spielstunden selbst anspielen zu dürfen. Genauer haben wir mehrere Story-Kapitel sowie zwei Nebenmissionen erleben. Wir hatten also die Gelegenheit, uns etwas genauer in Castor Woods umzuschauen und ja, wir durften auch Bober den Bieber treffen! Welche Erkenntnisse wir gewonnen haben, verraten wir euch in den nachfolgenden Zeilen.

Erkenntnis Nr. 1: Offene Fragen sollen beantwortet werden

Die Geschichte von „Dying Light: The Beast“ setzt mehrere Jahre nach den Ereignissen des hierzulande indizierten Erstlings und dessen Story-Erweiterung an. Ohne zu viel verraten zu wollen, hat dieser DLC ein ziemlich offenes Ende auf das nun Antworten folgen sollen. Nach seinem ersten Abenteuer wurde Kyle Crane gefangen genommen worden. Der Baron hat unseren Helden über Jahre hinweg gefoltert und an ihm wieder und wieder herumexperimentiert.

Der mysteriöse Baron ist der Oberbösewicht von „Dying Light: The Beast“.

Erkenntnis Nr. 2: Die innere Bestie

Diese Experimente haben nicht nur seelische Spuren bei Kyle hinterlassen, der von einem enormen Rachedurst angetrieben wird, sondern ihn auch körperlich verändert. Nun könnt ihr gewissermaßen einen Beast Mode aktivieren, der Kyles physische Kräfte kurzzeitig enorm steigert. Während diese Kräfte aktiviert sind, könnt ihr kleinere Zombies regelrecht zerfetzen und eure Überlebenschancen deutlich steigern.

Erkenntnis Nr. 3: Darum sind Chimeras so wichtig

Eng verbunden mit euren Beast-Kräften sind die sogenannten Chimeras. Kyle erfährt im Laufe der Geschichte von „Dying Light: The Beast“, dass er nicht das einzige Versuchskaninchen des Barons war. Tatsächlich hat dieser an verschiedenen Menschen herumexperimentiert. Da Kyle am Anfang des Zombie-Open-World-Games noch stark geschwächt ist, sollt ihr Jagd auf verschiedene Chimeras machen.

Einige Chimera-Zombies sind wahre Monster.

Wenn es euch gelingt, diese deutlich stärkeren und widerstandsfähigeren Zombies auszuschalten, könnt ihr eine Probe von ihnen extrahieren. Injiziert sich Kyle diese anschließend, kann er seine eigenen Kräfte deutlich erhöhen. Je mehr Chimeras ihr im Laufe des kommenden „Dying Light“-Abenteuers erledigt, desto stärker werdet ihr. Die Chimeras, denen wir bisher begegnet sind, waren übrigens allesamt einzigartig. Einige waren enorm starke Brawler, während andere enorm flink unterwegs waren. Wir mussten unseren Spielstil deshalb immer etwas variieren.

Erkenntnis Nr. 4: Brutales Schadensmodell

Die meiste Zeit haben wir es in „Dying Light: The Beast“ jedoch nicht mit den großen Chimeras zu tun bekommen, sondern uns mit normalen Zombies herumgeärgert. Dank verschiedener Argumentationsverstärker und Kyles nach wie vor herausragenden Parcours-Künsten, dazu gleich etwas mehr, konnten wir die eher dümmlichen und langsamen Zombies gut in Schach halten. Jeder eurer Treffer, egal ob mit einer Machete oder einem Flammenwerfer, hinterlassen sichtbare Spuren. Auf das detaillierte Schadensmodell sind die Macher besonders stolz und es passt wunderbar zur Atmosphäre des Spiels.

Das Schadensmodell in „Dying Light: The Beast“ ist sehr brutal.

Erkenntnis Nr. 5: Etwas hakeliger Parcours

Das große Alleinstellungsmerkmal, das „Dying Light“ von anderen Zombie-Games abhebt, ist nach wie vor der Fokus auf Parcours-Gameplay. Kyle kann zum Glück noch immer sehr agil auf Gebäude klettern, flink über die Dächer von Castor Woods hechten und, wie der „Prince of Persia“, kurz an Wänden entlanglaufen. Die Steuerung des Zombie-Abenteuers geht, wie schon in den vorherigen Teilen der Spielereihe, gut von der Hand und wenn wir einmal richtig im Flow waren, hat sich das fantastisch angefühlt.

Allerdings geriet dieser Flow zwischenzeitlich immer mal wieder etwas ins Stocken. Insbesondere verschiedene Sprünge, etwa im Rahmen der zweiten Nebenmission, in der wir eine Höhle erkunden sollten, waren kleine Bremsblöcke. Es gab verschiedene Punkte, an denen wir nur schwer einschätzen konnten, ob Kyle einen Sprung erfolgreich würde schaffen können. Hier wäre eine kleine optionale Hilfe schön gewesen.

Der Fokus auf Parcours ist noch immer das größte Alleinstellungsmerkmal der Reihe.

Erkenntnis Nr. 6: Lebendigere Spielwelt

Überaus gut gefallen hat uns indes die neue Spielwelt Castor Woods, die einen deutlich lebendigeren und glaubhafteren Eindruck als noch in den vorherigen „Dying Light“-Games macht. Es gibt abwechslungsreiche Gebiete, von dichtbewachsenen Wäldern über eine Stadt und einen Sumpf bis hin zu einer einstigen Nervenheilanstalt. Für einige Gebiete, etwa letztgenannte Anstalt, gab es übrigens eine Levelempfehlung. Natürlich kann sich Kyle dennoch dorthin wagen, doch dann machen die Gegner kurzen Prozess mit ihm.

Dass sich die Spielwelt in „The Beast“ authentischer anfühlt, liegt des Weiteren am dynamischen Wetter. Es kann während einer Mission zum Beispiel plötzlich anfangen zu regnen, was auch Einfluss auf das Gameplay hat. Feuerangriffe, etwa mit einem Molotowcocktail, sind dann zum Beispiel weniger effektiv. Zudem ist die Nacht nun deutlich dunkler, wie uns ein Mitglied des Teams mit einem Lächeln erklärt hat. Nach Sonnenuntergang müsst ihr also besonders vorsichtig sein, denn die Nacht gehört noch immer den mächtigen Schattenjägern.

Die Schattenjäger sind noch immer die Schrecken der Nacht.

Grafisch sieht all das aufgrund einer merklich überarbeiteten Engine und des Verzichts auf eine Last-Gen-Version, deutlich schicker aus als noch in „Dying Light 2“. Aufgrund der unterschiedlichen Bereiche der Spielwelt, des dynamischeren Wetters und vieler kleiner Details hat uns Castor Woods schnell in seinen Bann gezogen. Einzig vereinzelte KI-Aussetzer haben uns aus dem Geschehen gerissen.

Erkenntnis Nr. 7: Wiederkehrende Gameplay-Elemente

Darüber hinaus dürfen sich langjährige Fans der Open-World-Reihe auf das Comeback einiger bekannter Spielelemente freuen. Hierzu zählen unter anderem verschiedene Schusswaffen wie Pistolen und unterschiedliche Gewehre. Bei deren Einsatz solltet ihr in der offenen Spielwelt jedoch vorsichtig sein, denn der Lärm lockt Zombies an, die sich in der Nähe befinden. Der brutale Nahkampf ist also oftmals doch noch die bessere Option und dieser spielt sich nach wie vor angenehm wuchtig.

Schusswaffen sind mächtig, allerdings ist ihr Einsatz nicht ohne Risiko.

Im Gegensatz zum Quasi-Vorgänger könnt ihr euch die Fortbewegung in „The Beast“ übrigens deutlich angenehmer machen. Fahrzeuge kehren nämlich endlich zurück. Bisher konnten wir uns zwar nur hinter des Steuer eines Jeeps klemmen, doch so kamen wir deutlich schneller durch die Spielwelt. Solltet ihr also einmal keine Lust auf Parcours haben, sind Vehikel eine schöne Alternative. Ob es neben dem Jeep noch weitere Fahrzeugtypen geben wird, können wir euch zum aktuellen Zeitpunkt allerdings leider noch nicht verraten.

Auf ein bekanntes Spielelement, das in „Dying Light 2: Stay Human“ noch eine wichtige Rolle gespielt hat, müsst ihr in Kyle Cranes neuem Abenteuer hingegen definitiv verzichten. Die Geschichte von „Dying Light: The Beast“ wird klassisch linear erzählt. Story-relevante Entscheidungen, die den Ausgang der Handlung beeinflussen können, wird es somit diesmal nicht geben.