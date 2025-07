Dying Light The Beast: Wird deutlich umfangreicher als geplant – Entwickler nennt Spielzeit

Bei der Entwicklung von "Dying Light: The Beast" ging es Techland ursprünglich darum, eine kompakte Spielerfahrung zu schaffen, die auch von Nutzern mit wenig Zeit abgeschlossen werden kann. Wie Franchise Director Tymon Smektala in einem Interview bestätigte, fällt "The Beast" nun jedoch umfangreicher aus als zunächst geplant.

Auf der Gamescom im vergangenen Jahr kündigte Techland mit „Dying Light: The Beast“ den nächsten Ableger der beliebten Reihe an. Wie das Studio in der Ankündigung bestätigte, ging es dem Team bei der Arbeit an dem Projekt in gewisser Weise um einen bewussten Gegenentwurf zu den immer größer werdenden Welten moderner Open-World-Titel.

Bezüglich der Spielzeit erklärte Techland, dass es sich bei „Dying Light: The Beast“ um eine kompakte Spielerfahrung handelt, die sich in etwa 18 bis 20 Stunden abschließen lässt. Wie Franchise Director Tymon Smektala gegenüber GamesRadar bestätigte, habe sich an der Länge der Hauptkampagne nichts geändert.

Allerdings entwarfen die Entwickler in den vergangenen Monaten eine ganze Reihe zusätzlicher Inhalte, die ursprünglich nicht geplant waren und die dazu führen, dass „Dying Light: The Beast“ deutlich umfangreicher ausfällt, als zunächst gedacht.

Wie der Umfang auf bis zu 50 Spielstunden anwuchs

Während die Spielzeit der Kampagne weiterhin bei etwas unter 20 Stunden liegt, sollen die zusätzlichen Inhalte interessierte Spieler weitere 20 bis 30 Stunden beschäftigen. Dadurch steigt die Spielzeit von „Dying Light: The Beast“ je nach Vorgehensweise der Spieler auf bis zu 50 Stunden.

Der zusätzliche Content umfasst laut Smektala unter anderem Events, Geheimnisse und exklusive Herausforderungen, die in der Welt von „Dying Light: The Beast“ zu finden sind.

„Ich denke, wir sind im Vergleich zu so ziemlich allem, was derzeit auf dem Markt ist, sehr wettbewerbsfähig aufgestellt“, erklärte der Franchise Director. „Ganz wie ein AAA-Titel wollen wir, dass dieses Spiel wirklich Präsenz zeigt. Es ist in den vergangenen Monaten stark gewachsen. Ich persönlich finde, dass es das auch verdient hat.“

„Dying Light: The Beast“ erscheint am 22. August 2025 für PC, PS5 und Xbox Series X/S. Die im vergangenen Jahr ebenfalls angekündigten Umsetzungen für die alten Konsolen PS4 und Xbox One hingegen lassen noch etwas länger auf sich warten. Einen konkreten Termin nannte Techland allerdings noch nicht und spricht lediglich von einem Last-Gen-Release Ende 2025.

Der Preis der Standard Edition liegt im PlayStation Store bei 69,99 Euro. Spieler, die die Ultimate Edition von „Dying Light 2“ besitzen, können „Dying Light: The Beast“ zum Release kostenlos herunterladen.