Gameplay-Innovationen am Ende?: Schöpfer von ICO und Shadow of the Colossus überrascht mit unerwarteter Aussage 

„Gameplay is King“ - oder etwa nicht mehr? Fumito Ueda, bekannt für hochgelobte Spiele wie „ICO“ oder „Shadow of the Colossus“, überraschte kürzlich mit der provokanten Aussage, das „Zeitalter der Gameplay-Mechaniken“ sei vorbei.

Die traditionelle Sichtweise im Game-Design besagt oft, dass ein Spiel in erster Linie durch sein Gameplay glänzen muss, um erfolgreich zu sein. Dadurch hat sich auch die bekannte Redewendung „Gameplay is King“ etabliert, die deutlich macht, dass Spielmechaniken, Steuerung und andere interaktive Elemente wichtiger sind, als Story oder Gameplay.

Doch mittlerweile sei die Gaming-Industrie an einem Punkt angekommen, indem die Innovationen im Gameplay-Bereich am Ende wären. Davon ist zumindest Fumito Ueda überzeugt. Der japanische Game Designer ist bekannt für hochgelobte und kritisch gefeierte Titel, die oftmals schon als Kunstform angesehen werden, darunter beispielsweise „ICO“ oder „Shadow of the Colossus“.

Fumito Ueda: „Das Zeitalter der Gameplay-Mechaniken ist bereits vorbei“

Die überraschende Aussage tätigte Ueda in einem Interview mit Denfaminicogamer (via Automaton), an dem auch Keita Takahashi, der Schöpfer von „Katamari Damacy“ teilnahm. Thema des Interviews: „To a T“, das neueste Spiel von Takahashi, das am 28. Mai dieses Jahres für die PS5, Xbox Series X/S und den PC veröffentlicht wurde.

Ueda erinnerte sich, dass er sich an Takahashi wandte, nachdem er damals den ersten Trailer zu „To a T“ sah und ihn fragte, wie man dieses Spiel spielt. Daraufhin entgegnete der Entwickler, dass es keine besonderen Mechaniken geben, woraufhin Ueda einfach nur antwortete „Das ist großartig!“

Im gemeinsamen Interview dachten die beiden an dieses Gespräch zurück und Takahashi erwähnte scherzhaft, dass er damals gedacht habe, als er Uedas Kommentar hörte: „Ah, das sind die Worte eines Profis.“ Was Ueda damit allerdings einfach zum Ausdruck bringen wollte: Die heutigen Spiele könnten davon profitieren, wenn sie sich auf mehr konzentrieren würde, als nur auf die Gameplay-Mechaniken.

„Es wäre besser, bereits existierenden Spielmechaniken mehr Definition zu geben“

„Ich weiß zwar nicht, warum ich damals mit ‚Das ist großartig‘ geantwortet habe, aber ich dachte höchstwahrscheinlich: Das Zeitalter der Gameplay-Mechaniken ist bereits vorbei“, erklärte Ueda im aktuellen Interview. „Ich schätze, dies ist nicht mehr die Zeit, bei jeder neuen Veröffentlichung neue Geräte auf den Markt zu bringen oder neue Mechaniken anzubieten.“

Ueda sei davon überzeugt, dass die Kunst und die Geschichte eines Spiels dazu beitragen, das Erlebnis aufzubauen, sodass die Spielmechaniken nicht zwangsläufig immer „neu“ oder „innovativ“ sein müssen.

„Selbst wenn es nichts Neues an den Mechaniken gibt, kann man das Spiel mit einer bestimmten Stimmung oder Grafik vorantreiben. Persönliche Vorlieben beiseitegelassen, meine ich: Ich denke, es wäre besser, bereits existierenden Spielmechaniken mehr Definition zu geben“, erklärte Ueda.

Aus diesem Grund gefiel ihm auch „To a T“ so gut, da es den Schwerpunkt auf die visuelle Präsentation und Ästhetik legt und durch die Geschichte getragen wird. Vor allem das „lockere Gameplay“ habe sich für Ueda erfrischend und genau richtig angefühlt. Er ging sogar so weit und sagte – wenn auch etwas scherzhaft -, es sei das erste Spiel seit langer Zeit gewesen, dass er durchgespielt habe.