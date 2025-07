Ghost of Yotei: Sucker Punch erklärt, warum der Nachfolger in dieser Form nur auf PS5 machbar ist

Im Interview mit Videogames Chronicle sprach Game Director Nate Fox über die Arbeiten an „Ghost of Yōtei“. Dabei erklärte er, warum es sich beim Nachfolger um ein Abenteuer handelt, das in dieser Form nur auf der PS5 möglich ist.

Zu den großen PS5-Exklusiv-Highlights des Jahres zählt das Samurai-Abenteuer „Ghost of Yōtei“, das im Oktober exklusiv für Sonys Konsole erscheint.

Nach der ausführlichen Präsentation von „Ghost of Yōtei“ im Rahmen der aktuellen State of Play sprachen die Entwickler von Sucker Punch in Interviews über die spielerische Umsetzung des Nachfolgers von „Ghost of Tsushima“. Dabei verriet das Studio unter anderem, warum Spieler nicht zwingend allen Aktivitäten der Spielwelt nachgehen müssen und wie viel Spielzeit sie für den Abschluss des Abenteuers einplanen sollten.

Im Interview mit Videogames Chronicle ging Game Director Nate Fox kürzlich auf die Entwicklung von „Ghost of Yōtei“ ein und erklärte, warum Atsus Rachefeldzug in dieser Form nur auf der PS5 realisierbar war.

Von Grund auf für die PS5 entwickelt

Laut Fox handelt es sich bei „Ghost of Yotei“ um einen Titel, den das Team von Grund auf für die PS5 entwickelte. Dies mache sich unter anderem an den blitzschnellen Ladezeiten bemerkbar. Hier profitiere das Team besonders von der schnellen SSD der Konsole.

Ein weiterer zentraler Bestandteil der immersiven Spielerfahrung sei der DualSense-Controller. Spieler dürfen sich unter anderem auf eine intelligent und stimmig integrierte Nutzung des haptischen Feedbacks sowie der adaptiven Trigger im Spielgeschehen freuen.

„Natürlich ist die PlayStation 5 ein beeindruckendes Stück Hardware“, sagte Fox. „Aber sind wir mal ehrlich: Dieser Controller ist einfach großartig. Ich liebe das haptische Feedback. Ich liebe, wie das Touchpad funktioniert. Ghost of Yōtei wurde von Grund auf für die PlayStation 5 entwickelt – mit blitzschnellen Ladezeiten und der Möglichkeit, den DualSense-Controller voll auszunutzen.“

Weiter erklärte der Game Director, dass das Team bei der Entwicklung von „Ghost of Yotei“ immer wieder auf die Erfahrungen zurückgriff, die die Entwickler bei den Arbeiten an „Ghost of Tsushima“ sammelten.

Eine auf den PS5-Controller zugeschnittene Erfahrung

Abschließend betonte Fox noch einmal die Bedeutung der exklusiven PS5-Features und des DualSense-Controllers für die Spielerfahrung. „Wir haben durch die Arbeit an Ghost of Tsushima und dessen Umsetzung mit diesem Controller viele Erkenntnisse gewonnen. Das sind Dinge, die wir sonst nie gelernt hätten“, erklärte der Game Director.

„Das hat uns einen Vorsprung verschafft, um Yōtei so PS5-freundlich wie möglich zu gestalten und es wirklich durch diesen Controller zum Leben zu erwecken, den ich über alles liebe. Ohne die Features der PS5 hätten wir dieses Spiel nicht machen können. Umso glücklicher sind wir, ein Spiel zu entwickeln, das gezielt für diesen Controller gemacht ist.“

„Ghost of Yōtei“ erscheint am 2. Oktober 2025 exklusiv für die PS5. Die Geschichte des Nachfolgers spielt 300 Jahre nach den Ereignissen von „Ghost of Tsushima“. Die Spieler schlüpfen in die Rolle der Protagonistin Atsu, deren Familie einem grausamen Mord zum Opfer fiel.

Um Rache zu nehmen, begibt sich Atsu auf die Spur der sogenannten Yōtei 6 – jener Gruppe, die für das Verbrechen verantwortlich ist. Wie Sony kürzlich bekannt gab, wird das Unternehmen den Release von „Ghost of Yōtei“ unter anderem mit limitierten PS5-Konsolen begehen.