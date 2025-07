Gran Turismo 7: Update 1.61 bringt diese Woche drei neue Autos

Am 26. Juni wurde das letzte Update für „Gran Turismo 7“ veröffentlicht: Die Aktualisierung mit der Versionsnummer 1.60 brachte mit dem Lancia Delta HF Integrale Rally Car ’92, Citroën BX 19 TRS ‘87 und Peugeot SUV 2008 Allure ’21 wie gewohnt drei neue Fahrzeuge ins Spiel und enthielt darüber hinaus auch neue Weltstrecken, ein frisches Café-Menü und weitere Inhalte.

Auf Nachschub können sich alle Fans der Rennspiel-Simulation bereits in dieser Woche freuen: Mit dem Update 1.61 rollt in Kürze der nächste Patch für „Gran Turismo 7“ an und wird die verfügbare Auswahl an Automobilen ein weiteres Mal erweitern. Welche Boliden bald über den Asphalt gejagt werden können, hat Chefentwickler und Serienschöpfer Kazunori Yamauchi vom Polyphony Digital wie gewohnt anhand der Fahrzeugsilhouetten angeteast.

Drei Mal Japan: Die neuen Fahrzeuge für Gran Turismo 7

Die Community hat natürlich bereits damit begonnen, fleißig zu spekulieren. Was die genauen Details anbelangt, scheint laut GTPlanet dieses Mal aber noch etwas Unklarheit zu herrschen. Fest steht: Alle drei Boliden kommen aus Japan. Das Auto rechts auf dem Bild scheint ein Nissan Qashqai zu sein. Allerdings lässt sich noch nicht sagen, um welches Modell genau es sich handeln könnte, sowohl was das Baujahr als auch die Motorisierung anbelangt.

Ein weiterer Nissan dürfte auf dem bild ganz links anhand der unverkennbaren Silhouette zu sehen sein: Ein Nissan Skyline der R34-Generation. Doch auch in diesem Fall lässt sich noch nicht sagen, um welches Modell es sich handeln könnte. Da die Frontstoßstange nicht serienmäßig ist und Lufteinlässe auf der Motorhaube fehlen, kommen aber nur zwei Möglichkeiten infrage: Entweder der werkseitig getunte NISMO Z-Tune oder ein modifiziertes V-Spec II-Modell vom japanischen Tuner Mine’s

Das letzte Auto im Bunde, dessen Silhouette in der Mitte zu erkennen ist, dürfte ein weiteres Kei-Car sein. Die Scheinwerfer lassen vermuten, dass es sich um einen Honda N-One handelt, doch auch hier lässt sich das spezifische Modell nur schwer voraussagen. Aufgrund der breiteren und eckigen Frontstoßstange könnte es aber um die RS-Ausstattung handeln, die mit ihrem 63-PS-Dreizylinder-Turbo auch die höchste Motorisierung bietet.

Veröffentlichung voraussichtlich am Donnerstag

Neben den drei neuen Fahrzeugen dürfte das Update 1.61 aber noch weitere Inhalte für „Gran Turismo 7“ mit sich bringen: Denkbar sind neue Rennen, möglicherweise abgestimmt auf die Neuzugänge, ein zusätzliches Café-Menü oder neue Scapes für den Fotomodus. Außerdem hoffen die Fans natürlich auf weitere Rennstrecken, doch dafür gibt es bislang keine Anzeichen.

Konkrete Details und das vollständige Changelog zum kommenden Update werden voraussichtlich am Mittwoch, dem 23. Juli 2025, auf dem offiziellen PlayStation Blog und der Gran Turismo-Webseite veröffentlicht. Dann werden wir auch genau wissen, um welche drei Fahrzeuge es sich handelt. Die Veröffentlichung des Updates selbst wird für Donnerstag, den 24. Juli 2025, erwartet.