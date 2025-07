Helldivers 2: Wie stehen die Chancen für eine Fortsetzung? Aussage des CEO lässt aufhorchen

„Helldivers 2“ zählte im letzten Jahr zu den erfolgreichsten PS5-Spielen. Das Interesse an einem möglichen „Helldivers 3“ dürfte entsprechend groß sein. Doch wie stehen die Chance auf eine Fortsetzung tatsächlich? Dazu äußerte sich Shams Jorjani, CEO von Entwicklerstudio Arrowhead.

im Februar 2024 lieferten die Arrowhead Game Studios mit „Helldivers 2“ einen der größten Überraschungserfolge des Jahres ab: Mit mehr als zwölf Millionen verkauften Exemplaren bis Anfang Mai mauserte sich der Koop-Shooter zum schnellstverkauften PlayStation-Spiel aller Zeiten und konnte sogar den bisherigen Spitzenreiter „God of War: Ragnarök“ in die Schranken weisen.

Und „Helldivers 2“ steht auch nach wie vor hoch im Kurs der Spieler: Arrowhead veröffentlicht regelmäßig neue Updates und Kriegsanleihen, während erst im Mai dieses Jahres bekannt gegeben wurde, dass sich wöchentlich rund 2,5 Millionen Spieler der Verteidigung der Super-Erde widmen.

Dennoch dürfte das Interesse – vor allem aus finanzieller Sicht – an einem Nachfolger groß sein: Können Fans also in Zukunft ein mögliches „Helldivers 3“ erwarten? Dazu äußerte sich kürzlich Studio-CEO Shams Jorjani.

„Helldivers 3 ist hoffentlich noch viele Jahre entfernt“

Bereits in der Vergangenheit betonten die Verantwortlichen mehrfach, „Helldivers 2“ auch langfristig unterstützen zu wollen. Und an diesen Plänen hat sich bislang noch nichts geändert. Das bekräftige Jorjani nun auf Nachfrage eines Fans auf dem offiziellen Discord-Server zum Spiel, wie GamesRadar berichtete.

„Ehrlich gesagt bin ich voll und ganz von der Vision überzeugt, die Micke, Felix, Niklas und Marre (unsere Game Directors) sowie Johan für das Spiel haben“, so die Antwort von Jorjani. „Es ist großartig, Teil dieser Reise zu sein. Wir konzentrieren uns ehrlich gesagt auf das Hier und Jetzt. Helldivers 3 ist hoffentlich noch viele Jahre entfernt.“

Allerdings könnte es dennoch ein „Helldivers 3“ geben – wenn auch in anderer Form. Bereits im Dezember des vergangenen Jahres sprach der ehemalige CEO Johan Pilestedt, der mittlerweile als Creative Director agiert, über eine mögliche Fortsetzung. Damals erklärte er: „Wir entwickeln Helldivers 2 zu Helldivers 3 weiter.“ Dadurch könnte sich der erfolgreiche Koop-Shooter im Laufe der Zeit ganz natürlich in einen dritten Teil verwandeln.

Arrowhead hat bereits Pläne für die nächsten Jahre

Und dass Arrowhead bereits langfristige Pläne für die nächsten Jahre geschmiedet hat, ließ kürzlich auch Community-Managerin Katherine Baskin durchblicken. Sie nannte zwar keine Details, verriet jedoch: „Ich weiß, was in den nächsten Jahren für Helldivers geplant ist. Es ist wichtig für mich, dies zu wissen, um die Community bei unseren Vorhaben unterstützen und einbinden zu können.“

Aber auch Jorjani machte schon im Januar dieses Jahres deutlich, dass man „Helldivers 2“ – wenn möglich – auch noch die nächsten zehn Jahre unterstützten werde. „So lange die Leute spielen, bezahlen und wir ein Geschäftsmodell dafür entwickeln können, werden wir es bis zum Gehtnichtmehr unterstützen“, sagte der CEO. „Wenn wir es 10 Jahre lang durchhalten können, werden wir es tun.“

Doch was passiert, wenn die Server von „Helldivers 2“ irgendwann abgeschaltet werden? „Ich bin sicher, jemand hat darüber nachgedacht, aber es ist überhaupt nichts, worauf wir uns konzentrieren“, sagte Community Managerin Katherine Baskin zu möglichen End-of-Life-Plänen. „Helldivers kann noch lange laufen, wenn die Leute es weiterhin spielen.“