Spider-Man Miles Morales: „Lasst die Finger davon“ – Marvel äußert sich zur Realverfilmung

Marvel-Fans müssen sich weiter gedulden: Wer auf eine Live-Action-Version von Miles Morales gehofft hatte, wird im Marvel Cinematic Universe (MCU) vorerst nicht fündig. Ein Veto seitens Sony verhindert aktuell eine entsprechende Umsetzung.

Auf die Frage, wann Miles Morales als Realfilmfigur in das MCU integriert werden könnte, antwortete Marvel-Studios-Präsident Kevin Feige gegenüber Variety, dass es derzeit „nirgendwo“ konkrete Pläne gebe.

Sony Pictures legt Veto ein

Solange Sony Pictures, Inhaber der Filmrechte an Miles Morales, die animierte Trilogie rund um die genannte Figur nicht abgeschlossen habe, soll Marvel laut Feige „die Finger davon lassen“. Der dritte und finale Teil, „Spider-Man: Beyond the Spider-Verse“, startet nach einer Verschiebung am 25. Juni 2027.

Feiges Aussage dürfte Fans sicherlich enttäuschen. Im MCU gab es mehrfach indirekte Anspielungen auf Miles Morales: So tritt etwa in „Spider-Man: Homecoming“ der von Donald Glover gespielte Aaron Davis auf, ein naher Verwandter von Miles. In einer Szene erwähnt Davis sogar seinen Neffen, der in New York lebt – ein deutlicher Hinweis auf Miles Morales.

Auch weitere subtile Anspielungen ließen Fans spekulieren, etwa durch die Figur „Officer Morales“ in der Serie „Daredevil: Born Again“. Viele sehen darin einen möglichen Verweis auf Miles’ Vater Jeff Morales. Dennoch gibt es bislang keine offiziellen Pläne, die Figur in absehbarer Zeit im MCU zu etablieren.

Aussage von Tom Holland lässt spekulieren

Tom Holland, der aktuelle Schauspieler hinter Peter Parker, startet indessen mit einer zweiten „Spider-Man“-Trilogie. Gleichzeitig erklärte er jedoch, dass er nicht dauerhaft in der Rolle bleiben wolle.

In der Fangemeinde nährte diese Prognose die Hoffnung, Miles Morales könne als möglicher Nachfolger benannt werden, möglicherweise schon im für den 30. Juli 2026 angekündigten Film „Spider-Man: Brand New Day“. Die neusten Aussagen von Kevin Feige legen allerdings eine längere Wartezeit nahe.

Weitere Meldungen aus dem Marvel-Universum:

Neben Neuigkeiten zu „Spider-Man“ sprach Kevin Feige auch über andere Entwicklungen bei den Marvel Studios. So sei eine vollständige Neubesetzung der „X-Men“ geplant, die künftig in das MCU integriert werden sollen. Dieser Schritt scheint im Rahmen eines größeren Neustarts nach dem für 2027 geplanten „Avengers: Secret Wars“ erfolgen.

Auch bei der Produktionsweise bleibt Marvel flexibel: Drehbücher werden oft noch während der Dreharbeiten weiterentwickelt. Ein Beispiel ist der bevorstehende „Fantastic Four“-Film. Laut Schauspieler Ebon Moss-Bachrach war das Skript selbst drei Wochen vor Drehbeginn noch nicht final abgeschlossen.