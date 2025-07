PS Plus im Juli 2025: „Wir erkunden neue Wege“ – Sony testet alternativen Ansatz

Sony Interactive Entertainment hat vor zwei Wochen die Juli-Neuzugänge für PS Plus Extra und Premium enthüllt. Auffällig dabei: „Cyberpunk 2077“ wurde direkt am Tag der Ankündigung in das Abo aufgenommen, also ungewöhnlich früh. Die reguläre Freischaltung der neuen Spiele erfolgte am 15. Juli 2025. Erst am morgigen Dienstag folgt mit „Abiotic Factor“ ein weiterer Titel.

Während sich hinter der sofortigen Verfügbarkeit von „Cyberpunk 2077“ ein möglicher Marketing-Deal vermuten ließ, fällt „Abiotic Factor“ zeitlich mit der Veröffentlichung im PlayStation-Store zusammen. Ein Blick nach Australien zeigt jedoch, dass die Veröffentlichung dort noch fragmentierter erfolgt.

Termine für PS Plus Extra in Australien:

Cyberpunk 2077 (PS5/PS4) – 9. Juli

(PS5/PS4) – 9. Juli Banishers: Ghosts Of New Eden (PS5) – 15. Juli

(PS5) – 15. Juli Tropico 6 (PS5/PS4) – 15. Juli

(PS5/PS4) – 15. Juli Abitioc Factor (PS5) – 22. Juli

(PS5) – 22. Juli Planet Zoo (PS5) – 22. Juli

(PS5) – 22. Juli Bluey The Video Game (PS5/PS4) – 29. Juli

(PS5/PS4) – 29. Juli Risk of Rain 2 (PS5/PS4) – 29. Juli

(PS5/PS4) – 29. Juli New World: Aeternum (PS5) – 29. Juli

Hinzu kommen die Spiele für PS Plus Premium, die auch in Australien am 15. Juli 2025 freigeschaltet wurden. Hierbei handelt es sich im „Twisted Metal 3“ und „Twisted Metal 4“.

Dieses gestaffelte Modell erinnert an Microsofts Vorgehen beim Xbox Game Pass, wo Titel ebenfalls über den Monat verteilt in das Abo aufgenommen werden – beispielsweise im Juli 2025.

Kommt die Staffelveröffentlichung von PS-Plus-Spielen?

Tatsächlich scheint Sony ein ähnliches Konzept zu erproben, das über die bisherige Unterscheidung zwischen PS Plus Essential und den höheren Stufen Extra und Premium hinausgeht.

Wie einer Mitteilung von PlayStation Australia zu entnehmen ist, testet man derzeit in ausgewählten Märkten ein neues Veröffentlichungsmodell. Wörtlich heißt es: „Wir erkunden neue Wege, um Titel aus dem PS-Plus-Spielekatalog bereitzustellen, sodass in diesem Monat in ausgewählten Märkten, einschließlich Australien, Spiele zu unterschiedlichen Terminen verfügbar sein werden.“

Die Überlegung dahinter dürfte dahin gehen, dass bei einer gestaffelten Freischaltung den einzelnen Games mehr Aufmerksamkeit zugutekommt. Ob dieses gestaffelte Modell künftig weiterverfolgt oder noch ausgebaut wird, ist unklar. Eine offizielle Ausweitung hat Sony bislang nicht angekündigt.

Unabhängig vom Veröffentlichungszeitpunkt bleibt das Spieleangebot in Australien und anderen Ländern inhaltlich identisch. Auch in Deutschland sind seit Juli mehrere neue Spiele für PS Plus Extra und Premium verfügbar, eines steht noch aus. Eine Übersicht über alle Neuzugänge des laufenden Monats findet sich im verlinkten Artikel:

Auch die Juli-Titel für PS Plus Essential stehen bereits zum Download bereit. Hier gilt weiterhin: Einmal der persönlichen Bibliothek hinzugefügt, bleiben sie dauerhaft verfügbar.

Parallel zur Juli-Freischaltung wurde auch die sogenannte Last-Chance-Liste aktualisiert. Sie enthält Titel, die mit dem nächsten Update im August aus dem Abo entfernt werden. Wer sie behalten möchte, muss sie bis spätestens 19. August kaufen, danach sind sie nicht mehr über PS Plus zugänglich. Nachfolgend die Übersicht:

Anstehende Termine für PS Plus im August

Durch die laufenden Tests lassen sich die Freischaltungstermine für PS Plus mittlerweile weniger verlässlich vorhersagen. Die Ankündigungen dürften jedoch weiterhin nach dem bekannten Schema erfolgen. Sollte es hierzulande auch bei den Freischaltungen keine Änderungen geben, gelten für August voraussichtlich folgende Termine:

PS Plus Essential:

Ankündigung am 29. Juli

Freischaltung am 5. August

PS Plus Extra/Premium:

Ankündigung am 13. August

Freischaltung am 19. August

Bis dahin bleibt zu hoffen, dass zumindest mit den Preisen nicht experimentiert wird. Nachdem PS Plus in einigen Regionen teurer wurde, darunter in der Türkei, hält sich Sony alle Möglichkeiten offen.