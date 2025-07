30th Anniversary Collection: PS5, DualSense, PS Portal – Vorverkauf für PS-Plus-Mitglieder gestartet

„Ghost of Yotei“ entführt Spieler in eine riesige offene Welt, in der neben der Rachegeschichte von Protagonistin Atsu auch abseits der Hauptpfade jede Menge Aktivitäten darauf warten, entdeckt zu werden. Doch wie groß ist der Umfang wirklich? In einem Interview sprach Creative Director Jason Connell über die zu erwartende Spielzeit.