PS5: EA FC 26 dominiert, doch welchen Platz hat Ghost of Yotei? Vorbestellungen im PS-Store

Die zweite Hälfte des Jahres 2025 hat noch einige Neuerscheinungen in petto. Und viele dieser Games lassen sich vor dem Launch in den Warenkorb packen und frühzeitig ordern.

Im PlayStation-Store trifft dabei ein bestimmtes Spiel auf besonderes Interesse. Hierbei handelt es sich um „EA Sports FC 26“, das seit der vergangenen Woche vorbestellt werden darf.

EA Sports FC 26 erscheint in zwei Editionen

Spieler stehen vor der Qual der Wahl: Soll es die Standardversion oder doch die Ultimate Edition sein? Letztere bietet unter anderem einen siebentägigen Frühzugang und verweilt momentan mit einem Preis von knapp 110 Euro auf dem ersten Platz der „meistverkauften Vorbestellungen“ im PlayStation-Store.

Auch im klassischen Handel sind Vorbestellungen möglich. Nachfolgend die Informationen zu den Inhalten beider Editionen:

Während König Fußball in dieser Woche dominiert, mischen auch Actionspiele und Rollenspiele in der Liste mit. Neben den Deluxe-Editionen von „Wuchang Fallen Feathers“ (59,99 Euro) und „Ghost of Yotei“ (89,99 Euro) zeigt sich ein gewisses Interesse an Fortsetzungen, etwa mit „Jurassic World Evolution 3″ (74,99 Euro) in der Deluxe-Edition oder „Killing Floor 3″ (79,99 Euro) in der Elite- Nightfall-Edition. Zum zuletzt genannten Spiel traf in der vergangenen Woche der Launch-Trailer ein.

Weitere Spiele in den Charts sind „Mafia The Old Country“ und der Loot-Shooter „Borderlands 4“, beide mehrfach vertreten.

Hier die aktuelle Übersicht über die 20 meistvorbestellten Spiele im PlayStation Store:

EA Sports FC 26 Ultimate Edition (109,99 Euro) EA Sports FC 26 Standard Edition (79,99 Euro) Wuchang Fallen Feathers Deluxe Edition (59,99 Euro) Ghost of Yotei Digital Deluxe Edition (89,99 Euro) NBA 2K26 Leave No Doubt Edition (149,99 Euro) Borderlands 4 Super Deluxe Edition (129,99 Euro) NBA 2K26 Superstar Edition (99,99 Euro) Delta Force (8,99 Euro) Mafia The Old Country Deluxe Edition (59,99 Euro) Mafia The Old Country (49,99 Euro) Jurassic World Evolution 3 Deluxe Edition (74,99 Euro) Ghost of Yotei (79,99 Euro) Wuchang Fallen Feathers (49,99 Euro) ARK Lost Colony Expansion Pass (29,99 Euro) Borderlands 4 (79,99 Euro) Killing Floor 3 (39,99 Euro) Dying Light The Beast Deluxe Edition (79,99 Euro) Killing Floor 3 Elite Nightfall Edition (79,99 Euro) Demon Slayer Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles 2 Deluxe Edition (69,99 Euro) Dying Light The Beast (69,99 Euro)

Wer „Gears of War: Reloaded“ vermisst: Hier ist es aktuell Rang 23, direkt vor „Metal Gear Solid Delta: Snake Eater“ in der Digital-Deluxe-Edition.

Die Liste basiert auf den aktuellen Vorbestellungen im deutschen PlayStation-Store. Angaben zu konkreten Verkaufszahlen oder einer möglichen Gewichtung hinsichtlich der Umsätze liegen nicht vor.

Fest steht aber, dass im PlayStation-Store in dieser Woche weitere „Gratis-Spiele“ auf den Download warten. Hierbei handelt es sich um die Juli-Neuzugänge für PS Plus Extra und Premium.