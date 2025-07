Sihoo Doro C300: Ergonomischer Bürostuhl für die nächste Gaming-Session

Egal ob auf der Arbeit im Büro oder in den eigenen vier Wänden am heimischen Schreibtisch: Ein richtig guter Bürostuhl macht vieles deutlich angenehmer. Falls ihr auf der Suche nach einem neuen Sitzutensil seid, könnte der Doro C300 von Sihoo einen genaueren Blick lohnen. Der chinesische Hersteller gehört zu den weltweit führenden Anbietern im Bereich ergonomischer Sitzmöbel und bietet euch mit dem just erwähnten Modell einen hervorragenden Bürostuhl an.

Der Sihoo Doro C300 wurde speziell für all jene entwickelt, die lange sitzen müssen und ist damit natürlich auch für leidenschaftliche Gamer bestens geeignet. In den nachfolgenden Zeilen stellen wir euch die Vorzüge des Bürostuhls etwas genauer vor und verraten euch, was ihn auszeichnet.

An eure Sitzbedürfnisse angepasst

Die wichtigste Frage ist natürlich: Wie sitzt es sich auf dem Sihoo Doro C300? Die dynamische Lendenstütze des ergonomischen Stuhls passt sich automatisch der Krümmung des unteren Rückens an und entlastet die Lendenwirbelsäule in Echtzeit. Die verstellbare Kopfstütze stützt die Halswirbelsäule, erhält die natürliche Krümmung und verhindert ein übermäßiges Vorneigen des Nackens – so wird die Belastung der Wirbelsäule von Grund auf reduziert und es kommt deutlich seltener zu Verspannungen!

Darüber hinaus sorgen das Wasserfall-Design der Sitzfläche sowie die flexible Sitzaufhängung für ein behagliches Sitzgefühl. Das genutzte Netzgewebe ist übrigens atmungsaktiv und bleibt so den ganzen Tag über frisch. Zudem denkt die Rückenlehne des Sihoo Doro C300 gewissermaßen mit und passt sich stets optimal an eure Sitzposition und eure Gewichtsverteilung an – dank eines gewichtssensitiven Mechanismus und fortschrittlicher mechanischer Übertragung.

Das Sitzgefühl auf dem Sihoo Doro C300 ist fantastisch!

Dieser anpassungsfähige Mechanismus reagiert automatisch auf euer Körpergewicht und Bewegungen, ermöglicht so eine nahtlose, ausgewogene Sitz- und Rückenlehnerfahrung, die sowohl komfortabel als auch mühelos ist – egal, wie viel ihr wiegt.

Ergonomie wird somit bei Sihoo groß geschrieben und das setzt sich bei den voll verstellbaren Armlehnen fort. Sihoo vertraut hierbei auf ein 4D-koordinierte Armlehnen. Sie sind nicht nur in mehreren Richtungen verstellbar, sondern synchronisieren sich auch mit der Rückenlehne, wenn ihr euch zurücklehnt, und stützen eure Arme in jeder Position optimal. Die Höhe des Sitzes könnt ihr derweil jederzeit ganz einfach mit einem seitlichen Steuerhebel justieren. Ebenfalls verstellbar ist des Weiteren die ultra-breite 3D-Mechanik-Kopfstütze, die ideal für euren Kopf und Nacken ist.

Für einen Aufpreis von 40,00 € bekommt ihr übrigens alternativ eine Variante des Sihoo Doro C300, die mit einer verbauten Fußstütze daherkommt. So könnt ihr auf dem ergonomischen Bürostuhl sogar noch bequemer sitzen als es ohnehin schon der Fall ist.

Für große Menschen: Der Doro C300 Pro

Solltet ihr 1,85m oder größer sein, könnte es jedoch passieren, dass euch der reguläre Sihoo Doro C300 zu klein ist. Glücklicherweise hat Sihoo hier eine Lösung parat: Den Sihoo Doro C300 Pro! Dieser ist speziell für größere Menschen geeignet, die darauf bequemer sitzen können als auf dem Standardmodell. Selbstverständlich bietet die Pro-Variante alle Vorteile seines regulären C300-Gegenstücks – mit kleinen Anpassungen. Hierzu zählt etwa ein größeres Sitzkissen und 6D koordinierte Armlehnen. Alle Funktionen in einem Hebel für maximale Kontrolle.

Kurzum: Der Doro C300 Pro von Sihoo bietet euch ebenfalls eine hochklassige, angenehme Sitzerfahrung. Des Weiteren passt sich auch dieses Modell aufgrund seines ergonomischen Designs fortwährend ideal an eure Bedürfnisse an.

Kaufen könnt ihr das Modell unter anderem bei Amazon.

Armlehnen: 4D-koordinierte Armlehnen

4D-koordinierte Armlehnen Hubhöhe der Rückenlehne: 6 cm

6 cm Maximale Belastung: Bis zu 136kg

Bis zu 136kg Maximale Hüftbreite: 50,8 cm

50,8 cm Sitztiefe: 46 cm

46 cm Stoff: Rückenlehne und Sitz aus Netzgewebe mit weichen, PU-beschichteten Armlehnen

Rückenlehne und Sitz aus Netzgewebe mit weichen, PU-beschichteten Armlehnen Bruttogewicht: 30,1 kg

30,1 kg Farboptionen: Schwarz, Weiß

Schwarz, Weiß Verpackungsabmessungen: 77,5 x 56 x 39 cm

