Starfield: Schlechtes Vorzeichen für den PS5-Release? Zweites Add-on soll sich verzögern

Seit einiger Zeit arbeitet Bethesda an einem zweiten Add-on zu „Starfield“. Laut einem bekannten Insider soll dieses jedoch später erscheinen als ursprünglich geplant. Aber was bedeutet das für den weiterhin nicht offiziell angekündigten PS5-Port?

Im September 2023 veröffentlichte Bethesda das Science-Fiction-Rollenspiel „Starfield“ für den PC und die Xbox Series X/S. Nach dem Release nahmen sich die Entwickler nicht nur diverser Kritikpunkte aus der Community an, die zum Start geäußert wurden.

Darüber hinaus versprach der Publisher eine langfristige Unterstützung mit neuen Inhalten. Die erste Erweiterung trug den Namen „Shattered Space“ und kam weder bei Kritikern noch bei Spielern sonderlich gut an. Bethesda versicherte jedoch, das Feedback bei der Entwicklung weiterer Inhalte zu berücksichtigen und sich die nötige Zeit zu nehmen, um den angestrebten Qualitätsstandard zu erreichen.

Eine Entwicklung, die laut einem bekannten Insider dazu geführt haben könnte, dass sich Bethesda dazu entschied, die ursprünglich für 2025 geplante Veröffentlichung der zweiten „Starfield“-Erweiterung zu verschieben.

Erscheint das nächste Add-on erst 2026?

Dies berichtet der Leaker und Industrie-Insider „Nate the Hate“, der sich in den vergangenen Monaten als verlässliche Quelle einen Namen gemacht hat. Ohne näher ins Detail zu gehen, wies „Nate the Hate“ darauf hin, dass sich die zweite Erweiterung zu „Starfield“ weiterhin in Entwicklung befindet.

Mit einer Veröffentlichung sei möglicherweise aber erst 2026 zu rechnen. „Ein weiterer DLC ist zwar noch geplant, aber momentan sieht es nicht danach aus, als würde er noch 2025 erscheinen“, so der Insider (via The Gamer).

Eine Aussage, die nicht nur andeutet, dass Bethesda den ursprünglichen Plan, „Starfield“ mit mindestens einem DLC beziehungsweise einer Erweiterung pro Jahr zu versorgen, verworfen hat.

Zudem wirft die Verzögerung die Frage auf, wie es um den möglichen PS5-Release von „Starfield“ bestellt ist. Eine offizielle Ankündigung für Sonys Konsole steht zwar weiterhin aus, dürfte angesichts der neuen Multiplattform-Strategie der Xbox-Sparte aber nur noch eine Frage der Zeit sein.

Ähnlich sieht es auch „Nate the Hate“. Der Insider sprach bereits Ende Mai davon, dass Bethesda die PS5-Umsetzung von „Starfield“ noch in diesem Jahr ankündigen und etwas später veröffentlichen möchte. Auch Phil Spencer, Leiter von Microsoft Gaming, deutete in der Vergangenheit mehrfach an, dass „Starfield“ zu den ehemals Xbox-exklusiven Spielen gehört, die künftig auch auf der PS5 erscheinen könnten.

Inwieweit die mögliche Verzögerung der zweiten Erweiterung Einfluss auf den geplanten PS5-Release von „Starfield“ haben könnte, ließ „Nate the Hate“ jedoch offen.