Switch 2: Darunter ein First-Party-Titel – Kompatibilitätsprobleme von mehr als 20 Spielen behoben

Genau wie andere Konsolen verfügt auch die Switch 2 über eine Abwärtskompatibilität, die es Spielern ermöglicht, sowohl physisch als auch digital erworbene Switch-Spiele auf der neuen Nintendo-Konsole zu spielen.

Bereits kurz nach der offiziellen Enthüllung der Switch 2 räumte Nintendo jedoch ein, dass es bei vereinzelten Titeln zu Kompatibilitätsproblemen kommen kann. Diese reichen von kleineren technischen Fehlern bis hin zu größeren Problemen. Nachdem Nintendo in diesem Bereich zuletzt mehrfach nachgebessert hatte, stellte das Unternehmen kürzlich ein neues System-Update für die Switch 2 bereit, das die Kompatibilitätsprobleme von mehr als 20 Switch-Spielen behob.

Unter den betroffenen Spielen befindet sich unter anderem der First-Party-Titel „Endless Ocean: Luminous“. Weitere bekannte Spiele, die auf der Switch 2 nun ohne technische Probleme spielbar sein sollen, sind „Crypt of the NecroDancer“, „Portal 2“ und „Sky: Children of the Light“.

Nachfolgend eine Übersicht aller Spiele, deren Kompatibilitätsprobleme mit dem neuen Update behoben wurden.

Chronicles of the Wolf

Crypt of the NecroDancer: Nintendo Switch Edition

D.C.4 Da Capo 4 Fortunate Departures

Dragon’s Lair Trilogy

Endless Ocean Luminous

Genso Rogoku no Kaleidoscope

Gunbird 2

Harvestella

KonoSuba: God’s Blessing on this Wonderful World – Labyrinth of Hope and the Gathering of Adventurers Plus

Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku Wo Noroi no Ibutsu to Madoishi Bokensha-tachi

Labyrinth of Galleria: The Moon Society

Manticore: Galaxy on Fire

Nekopara Vol.1

Nekopara Vol.2

Northgard

Portal 2

Redemption Reapers

Sakuna: Of Rice and Ruin

Saviors of Sapphire Wings / Stranger of Sword City Revisited

SEGA Ages G-Loc Air Battle

SEGA Ages Virtua Racing

Sky: Children of the Light

ToHeart

Umineko When They Cry Saku: Nekobako to Musou no Koukyoukyoku

Warp Shift

Ergänzend zur Veröffentlichung des neuen System-Updates räumte Nintendo ein, dass weitere bekannte Titel auf der Switch 2 derzeit noch mit Kompatibilitätsproblemen zu kämpfen haben. In diesem Zusammenhang erwähnte Nintendo „Batman: Arkham Knight“, „Darkstar One“ und „Welcome to Empyreum“.

Dies lässt darauf schließen, dass sich ein weiteres System-Update mit Verbesserungen der Abwärtskompatibilität bereits in Arbeit befindet. Einen genauen Erscheinungstermin gab Nintendo jedoch noch nicht bekannt.