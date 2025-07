The Chinese Room: Bloodlines 2-Entwickler erringen Unabhängigkeit – Neue Pläne enthüllt

Das britische Entwicklerstudio The Chinese Room, dass derzeit an „Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2“ arbeitet, hat sich von Sumo Digital losgekauft und agiert ab sofort wieder unabhängig. Die Pläne für die Zukunft stehen bereits fest.

Das 2006 im britischen Portsmouth gegründete Indie-Studio The Chinese Room ist bekannt für seine narrativ getriebenen und atmosphärischen Spiele. Mit Titeln wie „Dear Esther“ haben die Entwickler das Genre der Walking Simulators mitbegründet, während sie im vergangenen Jahr das Horrorerlebnis „Still Wakes the Deep“ ablieferten, für den erst kürzlich der Story-DLC „Siren’s Rest“ veröffentlicht wurde.

2018 wurde The Chinese Room allerdings von Sumo Digital, einem der größeren britischen Studios, welches wiederum seit 2018 dem chinesischen Giganten Tencent gehört, übernommen. Zuletzt verfolgte die Muttergesellschaft den Plan, The Chinese Room in ein Support-Studio umzufunktionieren. Doch dazu wird es nicht kommen: Wie nun bekannt gegeben wurde, hat das Indie-Studio seine Unabhängigkeit zurückerlangt.

Entwickler können weiterhin ihren „kreativen Drang befriedigen“

Dank eines Deals mit dem Investmentunternehmen Hiro Capital (via IGN) konnte sich The Chinese Room durch einen Management-Buyout von Sumo Digital loskaufen. Das bedeutet, dass die Führungskräfte des Studios die Anteile zurückgekauft haben und das Studio jetzt wieder vollständig eigenständig agieren kann. Als Studio Director wird zukünftig Ed Daly die Geschicke der Spieleschmiede lenken.

„Dieser Management-Buyout ermöglicht es uns, den kreativen Drang zu befriedigen und weiterhin an neuen, originalen IPs zu arbeiten. Aber auch die Zusammenarbeit mit anderen Studios an weiteren Projekten ist möglich, wenn sie zu unserer Vision passen“, erklärte Daly. „Das ist es, was wir tun, und wir wollen es auch weiterhin tun, daher sind wir glücklich, in dieser Richtung fortzufahren.“

Zwei neue IPs und Bloodlines 2 in Arbeit

Auch Spike Laurie von Hiro Capital äußerte sich zum Buyout und sagte: „The Chinese Room ist eine großartige britische Erfolgsgeschichte, die zu Recht als einzigartige kreative Kraft anerkannt wurde, die auf der Weltbühne bestehen kann.“

„Vom Einstellen britischer Mitarbeiter bis zur Entwicklung von Spielen, die in Großbritannien spielen, waren sie eines unserer führenden Kreativstudios, und jetzt haben sie wieder ihr eigenes Schicksal in der Hand, während sie britisch bleiben.“

Laurie weiter: „Wir laufen Gefahr, diese kreativen Juwelen zu übersehen und sie an ausländische Konzerne verkaufen zu lassen. Das ist ein Desaster für die 5,5 Milliarden Dollar schwere britische Gaming-Industrie, die einen weltweit angesehenen Ruf genießt. Wir müssen dieses Talent pflegen und es in schwierigen Zeiten unterstützen, denn es ist einer unserer führenden kreativen Exportartikel.“

Seit der Veröffentlichung von „Siren’s Rest“ im vergangenen Monat arbeitet The Chinese Room an zwei neuen IPs, wie jetzt bekannt gegeben wurde. Außerdem ist das Studio nach wie vor mit „Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2“ beschäftigt. Doch die grundlegende Entwicklung wurde im März dieses Jahres endlich abgeschlossen. Mittlerweile wird ein Release für den Oktober dieses Jahres angepeilt. Erscheinen wird das Vampir-Rollenspiel für die PS5, Xbox Series X/S und den PC.