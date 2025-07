Assassin’s Creed Shadows: Spielerzahlen erreichen nächsten Meilenstein – Ubisoft verspricht baldige Updates

Nach zweifacher Release-Verschiebung wurde „Assassin’s Creed Shadows“ am 20. März dieses Jahres für die PS5, Xbox Series X/S und den PC veröffentlicht – und das mit Erfolg. Innerhalb von zwei Tagen erreichte das Abenteuer im feudalen Japan bereits 2 Millionen Spieler, während Berichten zufolge der zweitgrößte Launch innerhalb der Serie gelingen konnten.

So erzielte „Shadows“ am Tag der Veröffentlichung den zweithöchsten Umsatz in der Geschichte der Reihe – lediglich „Assassin’s Creed Valhalla“ spülte im selben Zeitraum noch mehr Geld in die Kassen von Ubisoft. Und auch die Spielerzahlen steigen weiter an: Nach einer Woche wurde bereits die Marke von 3 Millionen Spielern geknackt und wie die Verantwortlichen heute bekannt gegeben haben, konnte mittlerweile der nächste Meilenstein erreicht werden.

Assassin’s Creed Shadows erreicht 5 Millionen Spieler

Wie Ubisoft in einem Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst X (via Insider Gaming) verlauten ließ, waren mittlerweile 5 Millionen Spieler mit Naoe und Yasuke unterwegs. Um diese Zahl zu erreichen, dauerte es vier Monate. Allerdings gilt zu beachten, dass die Spielerzahlen nicht mit den Verkaufszahlen gleichzusetzen sind, zu denen sich Ubisoft bislang noch nicht geäußert hat.

„Danke, dass ihr mit uns Legenden schmiedet“, heißt es zum neuen Meilenstein, während noch weitere Statistiken zum Spiel geteilt wurden. Demnach wurden bislang insgesamt 2 Milliarden Stealth-Kills erzielt, 1 Milliarde Kilometer zurückgelegt und 38 Millionen Tiere gestreichelt – „… und trotzdem habt ihr innegehalten, um die Aussicht zu genießen.“

Noch interessanter ist jedoch die Ankündigung am Ende des Beitrags: „Naoes und Yasukes Reise geht weiter – Updates kommen diese Woche!“ Nachdem die Ende April veröffentlichte Roadmap für „Assassin’s Creed Shadows“ bereits abgeschlossen ist, dürften die Entwickler in den nächsten Tagen wohl verraten, wie es in Zukunft mit dem Spiel weitergehen wird und welche Inhalte zu erwarten sind.

Weitere Inhalte geplant, Story-DLC voraussichtlich im Oktober

Zuletzt wurde das Update 1.0.6 für „Assassin’s Creed Shadows“ veröffentlicht, das seit dem 25. Juni zum Download bereitsteht. Spieler konnten sich unter anderem über neue Story-Inhalte freuen, die Rufino in den Mittelpunkt rückten – einen neuen Verbündeten für den Kakushiba-Bund. Außerdem wurde der Nightmare-Schwierigkeitsgrad eingefügt, der für eine besonders anspruchsvolle Herausforderung sorgen soll.

Doch obwohl die drei ersten großen Updates, die mit der Roadmap angekündigt wurde, bereits abgehakt sind, stellte der Fahrplan für Ubisofts Action-Adventure noch weitere Inhalte in Aussicht. Dazu zählen das Neue Spiel+, Crossover-Events und natürlich weitere Verbesserungen, die auf dem Feedback der Community basieren. Gut möglich, dass es dazu in Kürze Neuigkeiten gibt.

Im Herbst dieses Jahres wird mit „Die Klauen von Awaji“ zudem eine umfangreiche Story-Erweiterung für „Assassin’s Creed Shadows“ erscheinen. Der DLC, der für alle Vorbesteller des Hauptspiels kostenlos verfügbar sein wird, führt Naoe und Yasuke auf die titelgebende Insel und verspricht eine zusätzliche Spielzeit von mindestens 10 Stunden. Die Veröffentlichung könnte einem jüngsten Leak zufolge Anfang Oktober erfolgen.