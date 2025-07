Battlefield 6: Shooter mit einem ersten Teaser angekündigt – Termin der Enthüllung steht

Am heutigen Dienstagabend kündigten DICE und EA den Shooter "Battlefield 6" offiziell mit einem kurzen Teaser an. Zudem wurde verraten, wann wir mit der Enthüllung des neuen "Battlefield"-Titels rechnen dürfen.

Am vergangenen Wochenende tauchte Werbematerial auf, dass nicht nur nur darauf hindeutete, dass eine Ankündigung durch EA und DICE zu „Battlefield 6“ unmittelbar bevorsteht.

Darüber hinaus ließ sich dem geleakten Werbeplakat entnehmen, dass der neueste Ableger der „Battlefield“-Reihe in der Tat unter dem Namen „Battlefield 6“ veröffentlicht wird. Am frühen Dienstagabend bestätigten EA beziehungsweise DICE das Ganze und kündigten den Shooter offiziell mit einem kurzen Teaser an.

Allerdings müssen sich die Spieler noch ein wenig gedulden, ehe es erste Eindrücke aus dem Spielgeschehen und Details zu „Battlefield 6“ an sich gibt.

Wann wird der Shooter enthüllt?

Wie die Verantwortlichen im heutigen Teaser verrieten, nehmen die Entwickler die ausführliche Enthüllung von „Battlefield 6“ am kommenden Donnerstag, den 24. Juli 2025 vor. Bei dieser Ankündigung beließ es DICE in dieser Woche übrigens nicht. Darüber hinaus bestätigte das Studio kürzlich, dass es vor dem Launch eine offene Beta zu „Battlefield 6“ geben wird.

An dieser können alle interessierten Spieler teilnehmen und den Entwicklern wertvolles Feedback zu möglichen Verbesserungen zukommen lassen. Zudem wird die Beta natürlich genutzt, um vor dem Release mögliche Fehler und Probleme aufzuspüren und zu beheben.

Ergänzend zur Ankündigung der Beta bestätigte DICE, dass das Feedback der Spieler im Rahmen des „Battlefield Labs“-Programms bereits zu einer großen Änderung führte. Ursprünglich war nämlich vorgesehen, dass in „Battlefield 6“ jede Klasse den Zugriff auf alle Waffen eingeräumt bekommt.

Eine Designentscheidung, die bei einem Großteil der Community alles andere als gut ankam.

Die Wahl liegt in Battlefield 6 bei den Spielern

In der offenen Beta werden die Entwickler einen Kompromiss eingehen und zwei unterschiedliche Varianten des Klassensystems testen, die den Spielern mehr Wahlfreiheit bieten.

Laut DICE wird es Playlists geben, in denen die Klassen wie geplant Zugriff auf alle Waffen haben. Wem dieses Konzept nicht zusagt, kann alternativ auf offizielle Playlists mit klassengebundenen Signature-Waffen zurückgreifen.

„Der Ball liegt nicht nur in der Hand einer Seite. Es schadet nicht, zuzuhören, zu antworten und Dinge im Gespräch zu klären – wenn wir dazu in der Lage sind“, erklärte DICE.

Battlefield 6 erscheint für PC, PS5 und Xbox Series X/S. Einen konkreten Releasetermin nannte EA bislang nicht. Möglicherweise wird dieser am Donnerstag bekannt gegeben.