Clive Barker’s Hellraiser Revival: Horror-Ikone kehrt im neuen Singleplayer-Abenteuer zurück

Bereits in der vergangenen Woche deutete Publisher Saber Interactive die Rückkehr einer der größten Horror-Ikonen an: Pinhead, bekannt aus dem 1987 veröffentlichten Film „Hellraiser“. Obwohl nur ein kurzer Teaser veröffentlicht wurde, der auf den ersten Blick wenig verriet, waren sich Fans aufgrund der Geräusche schnell einig.

Und nun wurde das Comeback offiziell gemacht: „Clive Barker’s Hellraiser: Revival“ wird für die PS5, Xbox Series X/S und den PC erscheinen und verspricht – anders als zunächst vermutet – eine klassische narrativ getriebene Einzelspieler-Erfahrung aus der First-Person-Perspektive. Ein Release-Termin wurde zwar noch nicht genannt, doch dafür gibt es einen ersten Trailer und eine Reihe von Screenshots.

Eine neue Hellraiser-Geschichte von Clive Barker

Wie der Titel des Spiels bereits vermuten lässt, ist der britische Horror-Autor Clive Barker, der für den Originalfilm nicht nur Regie führte, sondern auch die Vorlage „The Hellbound Heart“ schrieb, auch an „Hellraiser: Revival“ beteiligt und steuert eine brandneue Geschichte im Kanon des Horror-Franchise bei.

„Clive Barker’s Hellraiser: Revival“ lässt Spieler die Rolle von Aiden übernehmen, der die Geheimnisse einer rätselhaften Puzzle-Box namens Genesis-Konfiguration lüften muss, um seine Freundin Sonny bei der Flucht aus einem höllischen Abgrund zu helfen. Dafür muss er die dunklen Mächte der Box nutzen und einen Pakt mit Pinhead überleben, während er es mit einem verdrehten Kult, der die von Pinhead angeführten Zenobiten anbetet, zu tun bekommt.

Barker, der aber nicht nur die Story geschrieben, sondern auch maßgeblich an der Entwicklung des Spiels beteiligt ist, beschreibt das Engagement vom verantwortlichen Entwicklerstudio Boss Team Games („Evil Dead: The Game“) als „nichts weniger als bemerkenswert“.

„Sie haben sich vollständig in das Hellraiser-Universum hineingedacht“, so Barker, „und dessen Kern eingefangen – die verführerische Anziehung des Leidens, die Schönheit im Grotesken. Daraus ist eine Erzählung entstanden, die Spieler einlädt, über die Schwelle zu treten. Ich bin gespannt, wie sowohl die Neugierigen als auch die Verdammten dieses neue Kapitel im Hellraiser-Mythos erleben werden, wo jeder Moment am Rande von Albtraum und Offenbarung schwebt.“

Collector’s Edition mit Puzzle-Box und Hellraiser-Statue vorgestellt

Ein Release-Termin für „Clive Barker’s Hellraiser: Revival“ wurde – wie eingangs bereits erwähnt – noch nicht bekannt gegeben. Nicht einmal ein Zeitraum für die angepeilte Veröffentlichung wurde genannt. Dementsprechend ist davon auszugehen, dass sich Horror-Fans auf die Rückkehr von Pinhead noch etwas gedulden müssen. Interessierte Spieler können den Titel aber im PS Store bereits auf ihre Wunschliste setzen.

Auf der offiziellen Webseite lassen sich außerdem schon zwei bzw. drei Collector’s Editions von „Clive Barker’s Hellraiser: Revival“ vorbestellen: Für 129,99 US-Dollar ist die Genesis Edition verfügbar, die neben dem Spiel in der Deluxe-Variante auch Sammelkarten und eine exklusive Nachbildung der Genesis-Konfiguration Puzzle-Box enthält.

Für 199,99 US-Dollar ist die sogenannten Cenobite Collector’s Edition erhältlich, die zusätzlich noch mit einer Hellreiser-Statue, Anstecknadeln, einem Steelbook, einem Hardcover-Artbook, einem Poster, einem Kunstdruck und einer übergroßen Sammlereditionsbox aufwartet. Wer 249,99 US-Dollar bezahlt, erhält zudem die auf 1000 Exemplare liimitierte Signed Leviathan Edition mit der Unterschrift von Clive Barker.