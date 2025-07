Directive 8020: Release des Sci-Fi-Horrors verschoben – Entlassungen bei Supermassive Games

Mit dem 2022 veröffentlichten „The Devil in Me“ wurde die erste Staffel der interaktiven Survival-Horror-Anthologie „The Dark Pictures“ von Entwickler Supermassive Games („Until Dawn“) beendet. Doch mit „Directive 8020“ wurde bereits der Auftakt der zweiten Staffel angekündigt, der Spieler im Rahmen der Reihe erstmals in die Weiten des Weltalls schicken wird.

Und ursprünglich sollte der Release bereits am 2. Oktober dieses Jahres für die PS5, Xbox Series X/S und den PC erfolgen. Doch daraus wird nichts: Die Entwickler haben sich dazu entschieden, die Veröffentlichung zu verschieben, sodass Fans noch etwas mehr Geduld aufbringen müssen. Darüber hinaus gab das Studio bekannt, dass mehrere Mitarbeiter entlassen werden mussten.

Supermassive entlässt 36 Mitarbeiter und verschiebt Directive 8020

Wie Supermassive Games in einem Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst X (via Insider Gaming) verlauten ließ, mussten aufgrund der anhaltenden Herausforderungen in der Gaming-Branche 36 Mitarbeiter ihren Posten räumen. Infolgedessen hat man den Release von „The Directive“ auf die erste Jahreshälfte 2026 verschoben. Dadurch soll gewährleistet werden, den Spielern das bestmögliche Ergebnis zu liefern.

„Little Nightmares 3“, das sich ebenfalls bei Supermassive Games in der Entwicklung befindet und am 10. Oktober 2025 für die PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, Switch 2 und den PC erscheint, sei von den Entlassungen nicht betroffen – der angepeilte Release bleibt ungefährdet.

„Die Spielebranche bleibt ein anspruchsvolles und sich ständig wandelndes Umfeld. Um unsere Teamstruktur besser an diese Veränderungen anzupassen, mussten wir die sehr schwierige Entscheidung treffen, einen Entlassungsprozess einzuleiten. Dabei werden wir voraussichtlich bis zu 36 unserer Kollegen verlieren“, so Supermassive Games in der offiziellen Stellungnahme.

„Diese Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen, und wir wissen, dass dies für alle eine unglaublich schwierige Zeit sein wird. Unsere absolute Priorität ist es, allen Betroffenen umfassende Unterstützung zukommen zu lassen.“

„Wir konzentrieren uns weiterhin auf unsere kommenden Projekte und haben beschlossen, den Start von Directive 8020 auf die erste Hälfte des Jahres 2026 zu verschieben. Die bisherige Resonanz auf das Spiel war fantastisch, und diese zusätzliche Zeit wird uns helfen, unseren Fans das bestmögliche Erlebnis zu bieten. Wir sind unserer Community zutiefst dankbar für ihre Geduld und Unterstützung. Auf die Entwicklung von Little Nightmares 3 hat dies keine Auswirkungen.“

Directive 8020: Eine außerirdische Bedrohung und mehr Entscheidungsfreiheit

Die Story von „Directive 8020“ handelt vom Kolonieschiff Cassiopeia und seiner Crew, die auf dem Weg zu einem neuen Planeten abstürzen. Nach der Bruchlandung müssen sie jedoch feststellen, dass sie nicht allein sind. Fortan müssen sie sich gegen die Mimics, eine tödliche und gestaltwandelnde außerirdische Bedrohung, behaupten. Doch unter der Besatzung breitet sich Misstrauen aus – und der Kampf ums Überleben beginnt.

Supermassive Games präsentiert mit „Directive 8020“ aber nicht nur eine neue Geschichte, sondern erweitert auch das bekannte Gameplay der „The Dark Pictures“-Anthologie: Anfang Juni präsentierte ein neuer Gameplay-Trailer die sogenannte Turning-Points-Mechanik. Durch die Wendepunkte bekommen Spieler erstmals die Möglichkeit, ihre getroffenen Entscheidungen zu überdenken und zu ändern.

Dadurch lassen sich neue Erzählpfade entdecken, verpasste Inhalte erleben oder der gesamte Ausgang der Geschichte beeinflussen, was den Spielern ein völlig neues Maß an Kontrolle bietet. In den vorherigen Spielen bestand schließlich nur die Möglichkeit, einen vorherigen Spielstand zu laden. Wer die klassische Erfahrung jedoch nicht missen möchte, kann „Directive 8020“ auch im Überlebensmodus spielen – hier steht die Zurückspul-Funktion nicht zur Verfügung.