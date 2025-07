Fable: Dafür Day-One für die PS5? Reboot könnte später als geplant erscheinen

Ende Februar veröffentlichte Xbox ein Update zur Entwicklung des „Fable“-Reboots und wies darauf hin, dass die Spieler in diesem Jahr nicht mehr mit dem Release des Rollenspiels rechnen sollten.

Stattdessen peilen die Entwickler von Playground Games mittlerweile eine Veröffentlichung im Jahr 2026 an. Doch ist dieser Zeitraum wirklich in Stein gemeißelt? Nicht, wenn es nach dem Industrie-Insider Nick Baker geht, der sich in der aktuellen Ausgabe des XboxEra-Podcasts zu diesem Thema äußerte.

Während die beiden Moderatoren fest von einem Release im kommenden Jahr ausgehen, möchte Baker erfahren haben, dass „Fable“ möglicherweise noch länger auf sich warten lässt.

Erfolgt der Release erst 2027?

Wie Baker sagte, sollen ihm zwei voneinander unabhängige und mit der Sachlage vertraute Quellen bestätigt haben, dass wir unter Umständen erst 2027 mit der Veröffentlichung von „Fable“ rechnen dürfen.

Allerdings betonte der Insider und Leaker, dass der spätere Release nicht zwangsläufig bedeutet, dass es zu Problemen in der Entwicklung kam.

Stattdessen soll die Fertigstellung von „Fable“ schlichtweg mehr Zeit in Anspruch nehmen, als ursprünglich erwartet, so Baker weiter. „Ich weiß nicht“, sagte der Insider zum Release im Jahr 2026.

„Aber ich habe es jetzt von zwei verschiedenen Personen gehört, dass sich Fable möglicherweise auf 2027 verschieben könnte. Und das bedeutet nicht, dass es Probleme mit dem Spiel gibt. Ich höre nur, dass es etwas länger dauert als erwartet.“

Werden PS5-Spieler simultan versorgt?

Bislang kündigte Microsoft das neue „Fable“ lediglich für eine Veröffentlichung auf dem PC und den Xbox-Konsolen an. Laut dem ebenfalls als verlässliche Quelle geltenden Insider Nate the Hate soll die Verschiebung auf das Jahr 2026 jedoch dazu geführt haben, dass das Unternehmen seine Multiplattform-Strategie für das Rollenspiel überdachte.

Ursprünglich plante Microsoft, „Fable“ in diesem Jahr für PC und Xbox Series X/S zu veröffentlichen. Eine Umsetzung für die PS5 war demnach für 2026 vorgesehen. Aufgrund der Verschiebung auf das kommende Jahr könnte das Rollenspiel nun allerdings direkt zum Launch auch für die PS5 und somit zeitgleich für alle Plattformen erscheinen.

Sollten sich Bakers Informationen über eine mögliche weitere Verschiebung auf das Jahr 2027 bewahrheiten, dürfte sogar fest davon auszugehen sein, dass „Fable“ zeitgleich für sämtliche Plattformen erscheint.

Zum Zeitpunkt dieser Meldung äußerten sich aber weder Microsoft noch Playground Games offiziell zu einer PS5-Version von „Fable“ oder den aktuellen Gerüchten um eine mögliche Verschiebung auf 2027.