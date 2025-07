Killing Floor 3: Release-Zeiten, Preload und Editionen – Alle Infos zum Launch des blutigen Shooters

In einer offiziellen Mitteilung bestätigten die Entwickler von Tripwire Interactive, dass der Preload von "Killing Floor 3" ab sofort möglich ist. Passend dazu verriet das Studio, wann der Shooter in den unterschiedlichen Regionen freigeschaltet wird.

Nach einer recht kurzfristigen Verschiebung erscheint der von Tripwire Interactive entwickelte Shooter „Killing Floor 3“ in dieser Woche für den PC und Konsolen.

In einer Mitteilung an die Community wiesen die Verantwortlichen des Studios darauf hin, dass der Preload ab sofort möglich ist. Somit können Vorbesteller der digitalen Fassung auf dem PC, der PS5 und Xbox Series X/S „Killing Floor 3“ herunterladen, um pünktlich zum Release am Donnerstag, den 24. Juli 2025 loszulegen.

Passend zu dieser Ankündigung enthüllte Tripwire Interactive, wann der blutige Shooter in den unterschiedlichen Regionen freigeschaltet wird.

Unterschiedliche Angaben auf Steam und im PlayStation Store

Zu beachten ist, dass sich die Angaben von Tripwire Interactive und im PlayStation Store ein wenig voneinander unterscheiden. Denn während das Studio von einem weltweit simultanen Release am 24. Juli 2025 um 15 Uhr unserer Zeit spricht, weist Sony im PlayStation Store darauf hin, dass die Freischaltung der PS5-Version bereits um 13 Uhr erfolgt.

Somit liegt der Gedankengang nah, dass sich die Angaben, die das Studio auf Steam veröffentlichte, auf die PC-Version beziehen.

Interessierten Spielern bietet Tripwire Interactive die Möglichkeit, „Killing Floor 3“ in einer von drei möglichen Versionen zu erwerben. Den Anfang macht die Standard Edition. Diese kostet 39,99 Euro und enthält lediglich das Spiel an sich.

Hinzukommen die Deluxe- und Elite Nightfall-Editionen, die die folgenden Inhalte umfassen.

Deluxe Edition: 59,99 Euro

„Schattenagent“-Spezialisten-Skin-Set

„Schattenagent“-Waffen-Skin-Set

Nightfall-Nachschub-Pass

1.000 Creds

Elite Nightfall Edition: 79,99 Euro

„Schattenagent“-Spezialisten-Skin-Set

„Schattenagent“-Waffen-Skin-Set

4 Nachschub-Pässe

3.000 Creds

Unabhängig von der gewählten Edition warten auf Vorbesteller die folgenden Extras:

„Herzstillstand“-Waffen-Skin

„Fürchte den Schnitter“-Waffenschmuckstück

„Spezialeinsatzkräfte“-Spielerkarte

In „Killing Floor 3“ verschlägt es die Spieler in das Jahr 2091. In einer fiktiven Zukunft unterstützen sie Nightfall, die letztee Verteidigungslinie gegen die monströse, unmenschliche Zed-Armee des Megakonzerns Horzine. In der Rolle eines Nightfall-Spezialisten schließen sich die Spieler mit bis zu fünf Teamkameraden zusammen und nehmen den Kampf gegen die Zeds auf.

Indem sie Wellen von Gegner besiegen, verdienen die Spieler Geld, schalten neue Fertigkeiten frei und bauen sich nach und nach das ultimative Arsenal für den Kampf gegen das Böse auf.

Gefährliche Schauplätze, Herausforderungen und die unterschiedlichen Waffen sorgen laut Entwicklerangaben langfristig für Abwechslung.