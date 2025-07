LEGO: Ankündigung eines neuen Spiels steht bevor und soll Batman-Fans begeistern – Gerücht

In den vergangenen Monaten wurde mehrfach berichtet, dass WB Games und TT Games an einem neuen LEGO-Spiel arbeiten, das sich für PC und Konsolen in Entwicklung befindet.

Aktuellen Berichten zufolge könnte die offizielle Enthüllung des Titels nun unmittelbar bevorstehen. Ein Insider gibt an, dass diese im Rahmen von Opening Night Live 2025 erfolgen soll. Die von Geoff Keighley moderierte Show findet am Vorabend der Gamescom 2025, also am 19. August, statt und beginnt um 20 Uhr.

Weiterhin berichtet der Insider, dass sich vor allem Batman-Fans auf die Ankündigung freuen dürfen, da sich hinter der Neuankündigung ein neues „LEGO Batman“-Spiel verbirgt.

Wann soll das neue LEGO Batman erscheinen?

Mit einer Veröffentlichung in diesem Jahr ist trotz der Ankündigung auf der Gamescom 2025 jedoch nicht zu rechnen. Stattdessen peilen WB Games und TT Games mit dem neuen „LEGO Batman“ aktuell eine Veröffentlichung im ersten Quartal 2026 an. Auch zu den gebotenen Inhalten hat der Insider erste Details in Erfahrung gebracht.

Demnach dürfen sich Anhänger des Dunklen Ritters auf eine Sammlung freuen, die mehrere Filme aus der Geschichte von „Batman“ abdeckt.

Welche Filme das im Detail sein sollen, ist aktuell zwar noch unklar. Sollten sich die Gerüchte um ein Komplettpaket für Batman-Fans bewahrheiten, könnten neben der „The Dark Knight“-Trilogie auch „The Batman“ oder die älteren Filme rund um den ikonischen Superhelden berücksichtigt werden.

Möglicherweise erfahren wir im August mehr.

Wie glaubwürdig ist der Insider?

Abschließend stellt sich natürlich die Frage, wie es um die Glaubwürdigkeit des Insiders bestellt ist. In diesem Zusammenhang erklärte LEGO Game News, dass die Informationen zum neuen „LEGO Batman“ von einer Insiderquelle aus dem Umfeld von TT Games stammen, die in der Vergangenheit bereits bei anderen LEGO-bezogenen Themen richtig lag.

Trotzdem sollten solche Insiderinformationen stets mit der nötigen Vorsicht betrachtet werden. Zumindest so lange, bis eine offizielle Stellungnahme beziehungsweise Bestätigung vorliegt.

Sollte diese erfolgen, erfahrt ihr es auf PLAY3 natürlich sofort.