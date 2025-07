Mafia The Old Country: Neuer Gameplay-Trailer gewährt tiefgehende Einblicke vor dem Launch

Mafia The Old Country:

Bereits nächsten Monat erscheint mit „Mafia: The Old Country“ der neueste Teil der beliebten Actionspiel-Reihe, der ins Sizilien des Jahres 1905 und zurück zu den Anfängen der italienischen Mafia führt. Um weiter auf den nahenden Launch einzustimmen, steht ab sofort ein neuer Trailer bereit, der detaillierte Gameplay-Einblicke gewährt.

Die Veröffentlichung von „Mafia 3“ liegt bereits über acht Jahre zurück, doch der Release von „Mafia: The Old Country“ steht kurz bevor und lässt nur noch rund zweieinhalb Wochen auf sich warten. Und um weiter auf den nahenden Release einzustimmen, steht ab sofort ein neuer Gameplay-Trailer bereit.

Während der erste Gameplay-Trailer zu „Mafia 3“ Anfang Mai seine Premiere feierte und Anfang Juni ein atmosphärischer Story-Trailer folgte, gab es Anfang Juli einen umfangreichen Gameplay-Einblick durch die Kollegen von IGN. Das jetzt veröffentlichte Video ist jedoch Teil einer neuen Videoserie von Entwickler Hangar 13, die bis zum Release die wichtigsten Aspekte des kommenden Actionspiels näher beleuchten soll.

Neuer Gameplay-Trailer: Der Alltag eines Mafiosos

Wie Alex Cox, der als Game Director hauptverantwortlich für „Mafia: The Old Country“ ist, in einem neuen Beitrag auf dem offiziellen PlayStation Blog bekannt gegeben hat, stehen vor allem die zentralen Elemente des überarbeiteten Gameplays im Fokus, während jedes Video von einer anderen Mitglied der Torrisi-Familie kommentiert wird – den Anfang macht dabei der Don höchstpersönlich.

Das erste Video zeigt, was von neuen Familienmitgliedern, den sogenannten „Soldatos“ – darunter auch Protagonist Enzo – erwartet wird. Man sieht, wie Enzo Schutzgeld eintreibt oder den Willen des Dons in einem blutigen Messerkampf durchsetzt.

Zudem werden Enzos vielfältige Fähigkeiten präsentiert: Er springt über Dächer, verfolgt Autos zu Pferd oder infiltriert feindliches Gebiet, um Gegner leise oder im Kugelhagel auszuschalten. Auch der „Instinktmodus“ wird vorgestellt, mit dem man Feinde durch Hindernisse erkennen kann. Laut Cox bietet das Video jedoch nur einen kleinen Vorgeschmack auf die vielen und abwechslungsreichen Aufgaben, die Enzo im Laufe der Geschichte für die Familie übernehmen muss.

Entwickler verzichteten für The Old Country bewusst auf eine offene Spielwelt

Und all das erleben die Spieler aus der Sicht von Enzo anhand einer kompakten Spielerfahrung: Im Vergleich zum letzten Spiel wird „Mafia: The Old Country“ nämlich keine Open-World mehr bieten. Eine Entscheidung, die von Hangar 13 bewusst getroffen wurde – vor allem, um zu den Wurzeln der „Mafia“-Reihe zurückzukehren.

Wie Nick Baynes, der Präsident von Hangar 13, kürzlich gegenüber IGN erklärte, wollte das Team unbedingt sicherstellen, dass die Spieler „die Geschichte dieses Prequels zu Ende spielen“. Zudem habe man festgestellt, dass die offene Spielwelt aus „Mafia 3“ nicht gut zum Franchise passte. Aber auch das positive Feedback zu „Mafia: Definitive Edition“ trug dazu bei, für „Mafia: The Old Country“ auf eine Open-World zu verzichten.

Erscheinen wird „Mafia: The Old Country“ am 8. August 2025 für die PS5, Xbox Series X/S und den PC – sowohl in physischer als auch digitaler Form. Die Standard Edition des Spiels wird dabei für nur 49,99 Euro erhältlich sein, während die digitale Deluxe Edition für 59,99 Euro mit einigen Zusatzinhalten aufwartet. Vorbesteller erhalten zudem das „Soldato“-Pack als Pre-Order-Bonus.