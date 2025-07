Mass Effect: Amazon bringt BioWares Sci-Fi-Epos mit Erfolgs-Team auf den Bildschirm

Im vergangenen Jahr kündigten BioWare und die Amazon MGM Studios eine Serienadaption von „Mass Effect“ an. Und wie Autor und Produzent Daniel Casey verraten hat, arbeitet hinter den Kulissen ein erfolgversprechendes und -erfahrenes Team an dem Projekt.

Während Fans von „Mass Effect“ weiterhin auf den fünften Teil von BioWares beliebter Sci-Fi-Rollenspiel-Reihe warten, sorgten das Entwicklerstudio und die Amazon MGM Studios im vergangenen Jahr – passend zum N7 Day am 7. November – für eine Überraschung: Eine Serienadaption von „Mass Effect“ befindet sich in Arbeit.

Und um den Erfolg der „Mass Effect“-Serie zu garantieren, hat Amazon ein erstklassiges Team auf das Projekt angesetzt. Das hatte Daniel Casey, der als Autor und ausführender Produzent agiert, bereits im November des letzten Jahres angedeutet. Allerdings ging die Information etwas unter und tauchte nun wieder auf.

Fallout-Team arbeitet an Mass-Effect-Serie

Wie Eurogamer berichtet, war die Information von Casey, der in der Vergangenheit bereits als Schreiber für Filme wie „10 Cloverfield Lane“ oder „Fast & Furious 9“ auf sich aufmerksam machen konnte, in einem seiner Instagram-Posts versteckt, der inzwischen vom X-Account „We are Mass Effect“ noch einmal hervorgeholt wurde. Demnach arbeitet hinter den Kulissen dasselbe Team von „Mass Effect“, das auch schon „Fallout“ zum Erfolg führte.

„Ich arbeite an einer Mass Effect Serie für Amazon. Wir haben grünes Licht bekommen, Anfang 2025 mit dem Autorenteam zu starten. Das Projekt richtig umzusetzen, hat seit fast zwei Jahren oberste Priorität – wir haben letztes Jahr nur wegen des Streiks pausiert“, so Casey im November 2024.

„Wir haben ein großartiges Pilotdrehbuch und eine Serienübersicht, und das Team von Amazon (dasselbe wie bei #Fallout, inklusive des fantastischen @scottfarris) ist unglaublich. Haltet die Augen offen für weitere Updates. Das wird mein Leben für die nächsten ein bis zwei Jahre bestimmen, und es wird etwas ganz Besonderes.“

Der von Casey hervorgehobene Scott Farris ist seit mehr als einem Jahrzehnt als leitender Entwicklungsmanager für die Amazon MGM Studios und Prime Video zuständig. Seinem LinkedIn-Profil zufolge spielte er „eine Schlüsselrolle bei der Einführung von Topserien wie The Man in the High Castle, The Marvelous Mrs. Maisel und Jack Ryan“.

Zudem hat Farris „die Entwicklung und Produktion der ehrgeizigsten globalen Serien von Amazon mitgeleitet – zuletzt einschließlich Fallout, das zusammen mit Jonah Nolan entwickelt wurde und zur bislang kommerziell erfolgreichsten Serie des Studios wurde und in der ersten Staffel 16 Emmy-Nominierungen erhielt.“

Autor von Star Trek: Beyond übernimmt den Showrunner-Posten

Darüber hinaus konnte die Serienadaption von „Mass Effect“ erst im vergangenen Monat einen Showrunner gewinnen. Dabei handelt es sich um den US-amerikanischen Drehbuchautor und Filmproduzent Doug Jung, der im Sci-Fi-Genre bereits Fuß fassen konnte und unter andere das Drehbuch für „Star Trek: Beyond“ verfasste.

Zu den weiteren Beteiligten zählen Karim Zreik („Marvel’s Daredevil“) und Ari Arad („Uncharted“), die beide als ausführende Produzenten fungieren werden. Vonseiten der Spieleentwickler ist zudem Michael Gamble, Project Director bei BioWare, für die „Mass Effect“-Serie verantwortlich. Details zu Besetzung, Handlung oder einem Startzeitraum stehen noch aus.

Dementsprechend dürfte eine Premiere noch etwas auf sich warten lassen. Nicht mehr ganz so lange warten müssen Fans auf die zweite Staffel von „Fallout“: Mitte Mai wurde bekannt gegeben, dass die neuen Episoden im Dezember 2025 auf Prime Video erscheinen werden. Zuletzt wurden die Dreharbeiten aufgrund der Brände in Los Angeles verzögert. Doch die Vorfreude ist ungebrochen: Ghoul-Darsteller Walton Goggins hat bereits Großes für die Fortsetzung der Hit-Serie versprochen.