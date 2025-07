Metro: Enthüllung in Kürze? Hinweise mehren sich

Seit Jahren wartet die Fangemeinde auf ein neues Kapitel der bekannten „Metro“-Spielreihe. Mittlerweile verdichten sich die Hinweise darauf, dass eine Enthüllung womöglich nicht mehr lange auf sich warten lässt.

Nach dem Release von „Metro Exodus“ im Jahr 2019 wurde es still um die Reihe. Der 2024 erschienene VR-Ableger „Metro Awakening“ konnte die Lücke nicht füllen und wurde von vielen Fans nicht als vollwertiger Haupttitel angesehen.

Doch schon im vergangenen Jahr deuteten Insiderberichte darauf hin, dass sich ein neuer Teil in einem fortgeschrittenen Entwicklungsstadium befindet.

Steht die Ankündigung unmittelbar bevor?

In den letzten Wochen zeigte sich der zuvor monatelang inaktive Twitter/X-Account des Entwicklerstudios 4A Games plötzlich aktiver. Darauf macht ein Nutzer des Metro-Subreddits in einem aktuellen Beitrag aufmerksam.

So wurde unter anderem ein neues Mitglied für das Social-Media-Team eingestellt, das seither regelmäßig Inhalte postet. Revendi bemerkte zudem, dass der neue Mitarbeiter kürzlich von Polen nach Malta gezogen sei, wo sich der Sitz von 4A Games befindet. In der Community wird dieser Umzug durchaus als Hinweis auf ein größeres Projekt gewertet. Doch wann könnte die Ankündigung erfolgen?

Die Gamescom 2025 nähert sich mit großen Schritten und startet in wenigen Wochen einmal mehr in Köln. Besonders die „Opening Night Live“ mit Geoff Keighley gilt als potenzielle Bühne für große Ankündigungen. Die international übertragene Show am 19. August wäre prädestiniert für die Premiere eines neuen „Metro“-Trailers.

Auch in der Vergangenheit setzte 4A Games auf große Events: „Metro Exodus“ wurde 2017 im Rahmen der E3 angekündigt. Daher stehen die Chancen ziemlich hoch, dass das Studio erneut ein Event dieser Größenordnung wählt, auch wenn ein Auftritt während „Opening Night Live“ abhängig von der Einstufung eine sechsstellige Summe kosten kann.

Allerdings: In den Kommentaren zu den „Metro“-bezogenen Beiträgen bemühte sich das neue Mitglied des Kommunikationsteams, die Erwartungen zu dämpfen. Man solle das Studio einfach in Ruhe „köcheln lassen“.

Beteiligung von Dmitry Glukhovsky bestätigt

Dass ein neues „Metro“ kommt, ist längst kein Geheimnis mehr. Dmitry Glukhovsky, der inzwischen im spanischen Exil lebende Autor der „Metro“-Romanreihe, äußerte sich bereits im März 2025 zum neuen Spiel. Auf seinem Instagram-Account erklärte er: „Das nächste Metro-Videospiel befindet sich bereits in der Produktion. Ich arbeite zusammen mit dem Team von 4A Games an der Geschichte, um sie mit meinen Metro-Romanen zu verknüpfen.“

Damit ist klar, dass eine enge Verbindung zwischen Buchvorlage und Spieldrehbuch angestrebt wird. Am Ende könnte es sogar ein noch düsteres Ergebnis werden:

Konkrete Angaben von 4A Games oder Publisher Embracer zur Präsentation oder einem möglichen Veröffentlichungszeitraum gibt es bislang nicht. Daher bleibt abzuwarten, woran hinter verschlossenen Türen geköchelt wird und wann das Gericht fertig ist.