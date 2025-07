Monster Hunter Wilds: Feuerfest-Event mit neuen Waffen und Rüstungen steht an

Eigentlich sollte „Spider-Man: Beyond the Spider-Verse“, der dritte und finale Teil der erfolgreichen Animationsfilmreihe rund um Miles Morales und das Multiversum, Anfang Juni 2027 in die Kinos kommen. Doch nun wurde der Starttermin verschoben. Allzu lang fällt die zusätzliche Wartezeit allerdings nicht aus.