No Rest for the Wicked: Xbox genießt keine Priorität – CEO der Moon Studios verteidigt Aussage

No Rest for the Wicked:

Mit seiner Aussage, die Xbox-Version von "No Rest for the Wicked" habe derzeit keine Priorität, löste Moon-Studios-CEO Thomas Mahler eine lebhafte Diskussion aus. Inzwischen hat er sich erneut geäußert und seine Aussagen präzisiert.

Bereits kurz nach der offiziellen Ankündigung von „No Rest for the Wicked“ gaben die Moon Studios bekannt, dass das Action-Rollenspiel nach dem Early-Access auf dem PC auch für Konsolen erscheinen soll.

Vor einigen Stunden sorgte Thomas Mahler, CEO der „Ori“-Macher, mit einer Aussage zur Konsolenversion für reichlich Aufsehen. Mahler betonte, dass sich das Studio zunächst auf die PS5-Version von „No Rest for the Wicked“ konzentrieren werde. Hinsichtlich einer Umsetzung für die Xbox Series X/S äußerte er sich hingegen zurückhaltend, während ein Release für die Switch 2 als denkbar gilt.

„Angesichts der aktuellen Marktbedingungen werden wir das Spiel möglicherweise vorerst nur auf PS5 und potentiell Switch 2 veröffentlichen. Wir werden mit Microsoft sprechen müssen, um zu sehen, was für die Xbox Sinn ergibt“, erklärte der CEO der Moon Studios.

Moon Studios schließt Xbox-Release nicht aus

Nachdem die Aussage Mahlers in den vergangenen Stunden vor allen unter Spielern hitzig diskutiert wurde, meldete sich der CEO via X noch einmal zu Wort und verteidigte seine Aussage. Gleichzeitig wies Mahler darauf hin, dass sein Statement nicht bedeute, dass Xbox-Spieler bei „No Rest for the Wicked“ leer ausgehen.

Stattdessen soll das Action-Rollenspiel auf kurz oder lang für alle Konsolen erscheinen. Da ein gleichzeitiger Release jedoch nicht möglich sei, ergebe der Fokus auf die PS5-Version aufgrund der starken Verkaufszahlen der Sony-Konsole schlichtweg den meisten Sinn.

Im NeoGAF-Forum äußerte sich Mahler noch etwas ausführlicher. „Leute, können wir bitte mit dem Verschwörungsquatsch aufhören?“, begann er sein Statement und fügte hinzu, dass sich die Community vor allem Koop- und Konsolen-Support wünsche. „Und um das schnell zu erreichen, unterstützen wir zuerst die Plattform mit den meisten Nutzern – rein aus Ressourcengründen“, schrieb Mahler weiter.

„Wir sind ein vergleichsweise kleines Indie-Studio und ein Konsolen-Port in der Qualität, die wir anstreben, ist keine kleine Aufgabe“, erklärte er und wies darauf hin, dass ein Release für die Xbox Series X/S bedeute, dass sein Team „No Rest for the Wicked“ für zwei Plattformen auf einmal optimieren müsse.

Da dies mit einem größeren Aufwand verbunden sei als der Release für PS5 und PS5 Pro, stehen die Xbox-Konsolen erst einmal hinten an.

Gespräche mit Nintendo und Microsoft halten an

Die aktuelle Situation des Studios beschrieb Mahler wie folgt: „Ein Xbox-Port bedeutet, sowohl für die Xbox Series X als auch die Series S zu optimieren, was mehr Zeit in Anspruch nimmt als ein Port für PS5 und PS5 Pro.“

„Deshalb werden wir sehr wahrscheinlich zuerst die PS5 und PS5 Pro machen und es dort veröffentlichen, um die Fans glücklich zu machen. Die anderen Ports werden wir später nachliefern.“

„Das ist wirklich alles. Und ja, wir müssen mit Xbox und Nintendo darüber sprechen, was die besten Strategien sind, um ihre Plattformen und Features bestmöglich zu unterstützen“, so Mahler abschließend. „Das wird ein fortlaufender Prozess sein.“

Wann mit dem PS5-Release von „No Rest for the Wicked“ zu rechnen ist, ist aber weiter unklar.