Ori-Entwickler: PS5 ergibt momentan den meisten Sinn – Marktbedingungen sprechen gegen die Xbox

"No Rest for the Wicked" könnte auf Konsolen zunächst nur für PS5 und Switch 2 erscheinen. Die Xbox-Version hat momentan keine große Priorität. Moon-CEO Thomas Mahler ging auf die Hintergründe ein.

Das österreichische Entwicklerstudio Moon Studios, bekannt durch die „Ori“-Reihe, plant für „No Rest for the Wicked“ eine angepasste Veröffentlichungsstrategie – womöglich zum Nachteil der Xbox. Ausschlaggebend dafür seien laut CEO Thomas Mahler die aktuellen Marktbedingungen.

„No Rest for the Wicked“, ein isometrisches Action-RPG mit Fokus auf präzise Kämpfe, ist derzeit als PC-Fassung im Early Access verfügbar. Während Konsolenversionen für PS5 und Switch 2 angepeilt werden, äußerte sich Mahler in den sozialen Netzwerken vorsichtig zur Xbox.

„Angesichts der aktuellen Marktbedingungen werden wir das Spiel möglicherweise vorerst nur auf PS5 und potentiell Switch 2 veröffentlichen. Wir werden mit Microsoft sprechen müssen, um zu sehen, was für die Xbox Sinn ergibt“, so Mahler.

Das stellt einen Bruch mit der vorherigen Veröffentlichungsstrategie von Moon Studios dar: Bisher erschienen die Spiele auf Xbox sowie PC und wurden auch auf die Switch portiert. Der Release auf einer PlayStation-Konsole ist für das Studio eine Premiere, sollte es wirklich dazu kommen:

PS5 als stärkste Plattform

Die Entscheidung für die PS5 ist offensichtlich stark durch Marktdaten beeinflusst. In einem Beitrag auf X schrieb Mahler: „Wir wollen Konsolen unterstützen. Und wenn man sich die Zahlen ansieht, ergibt die PS5 im Moment am meisten Sinn.“

Tatsächlich belegen die Verkaufszahlen diese Einschätzung: Die PS5 kommt auf einen Absatz von mehr als 77,8 Millionen Einheiten. Die Xbox-Konsolen sollen Schätzungen zufolge mit weniger als der Hälfte der Verkäufe deutlich zurückliegen. Mit Microsofts zunehmender Fokussierung auf Multiplattform-Veröffentlichungen könnte der Absatz eigener Hardware sogar weiter sinken.

Für Mahler scheint dieser Vorsprung der PS5 ein entscheidendes Kriterium bei der Priorisierung der Plattformen zu sein, auch wenn er in einem weiteren Statement betonte, dass „No Rest for the Wicked“ langfristig auf mehr Plattformen erscheinen solle: „Letztendlich werden wir es auf allen Plattformen veröffentlichen, aber wahrscheinlich nicht gleichzeitig.“

Ein möglicher weiterer Grund für die Zurückhaltung gegenüber Xbox: Microsofts strategischer Fokus auf Abo-Modelle und Cloud-Gaming. Diese Entwicklung stieß auch in Entwicklerkreisen wiederholt auf Kritik:

Differenzen zwischen Moon und Microsoft

Die Beziehung zwischen Moon Studios und Microsoft ist zudem nicht unbelastet. In Medienberichten war von internen Konflikten und einem Bruch die Rede, unter anderem ausgelöst durch Vorwürfe über toxische Arbeitsbedingungen bei Moon Studios.

Ein ehemaliger Mitarbeiter schilderte den Arbeitsplatz als „beklemmend“ und berichtete, dass die Situation über Jahre hinweg die mentale Gesundheit vieler Teammitglieder beeinträchtigt habe. Die Quelle selbst sei „komplett kaputt“ gewesen. Das Studio wies diese Darstellungen zurück und betonte, dass solche Erfahrungen nicht repräsentativ für das gesamte Arbeitsumfeld seien.

Derzeit ist „No Rest for the Wicked“ im Early Access auf Steam erhältlich und kostet 39,99 Euro. Die PS5-Version soll nach Abschluss der Early-Access-Phase folgen.