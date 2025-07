Pokémon-Legenden Z-A: Neuer Gameplay-Trailer zeigt Mega-Dragoran – Switch 2-Bundle angekündigt

Am heutigen Nachmittag luden Nintendo und The Pokémon Company zur neuesten Ausgabe des bekannten „Pokémon Presents“-Formats, das dieses Mal mit einer 24-minütigen Präsentation nicht nur vergleichsweise lang, sondern auch ziemlich ereignisreich ausfiel.

Mit „Pokémon Friends“ wurde ein brandneues Puzzlespiel angekündigt, das ab sofort für die Switch, Switch 2 und iOS sowie Android erhältlich ist. Zudem gab es weitere Einblicke in das Kampfspiel „Pokémon Champions“, dessen Veröffentlichung 2026 für die Switch-Konsolen und mobile Geräte erfolgen soll.

Obendrein wurden Updates für bereits erhältliche Titel wie „Pokémon Karmesin & Purpur“, „Pokémon GO“, „Pokémon Masters EX“, „Pokémon Unite“, „Pokémon Sleep“, „Pokémon Café ReMix“ und „Pokémon TCG Pocket“ präsentiert. Zusätzlich können sich Fans mit „Pokémon-Geschichten: Lauchzelot & Pichu“ auf eine neue Stop-Motion-Serie freuen, während auch das Netflix-Format „Die Pokémon-Concierge“ neue Folgen erhält.

Highlight der heutigen „Pokémon Presents“ dürften jedoch die neuen Einblicke in den nächsten Hauptteil der Reihe gewesen sein, der im Oktober 2025 für die Switch und Switch 2 erscheinen wird: „Pokémon-Legenden Z-A“. Passend dazu wurde außerdem auch ein Bundle mit der neuen Nintendo-Konsole angekündigt.

Erkundet Illumina City, kämpft im ZA-Royale und entdeckt Mega-Pokémon

Gleich zwei brandneue Trailer wurden zu „Pokémon-Legenden Z-A“ gezeigt, die unter anderem erstmals die MZ-Crew vorstellen, dem Team, dem sich die Spieler nach ihrer Ankunft in Illumina City anschließen. Neben neuen Charakteren werden aber auch weitere Elemente gezeigt, wie etwa der Fotomodus oder die Individualisierung des eigenen Charakters.

Und während tagsüber neue Pokémon gefangen werden und auch die aus „Pokémon-Legenden Arceus“ bekannten Nebenmissionen zurückkehren werden, wartet nachts der ZA-Royale-Wettbewerb, in dem Trainer gegeneinander antreten, um ihre Ränge zu verbessern. Dabei tritt auch Antagonist Corbeau in Erscheinung.

Apropos Kämpfe: „Pokémon-Legenden Z-A“ bringt die Mega-Entwicklungen zurück, die erstmals mit „Pokémon X und Y“ eingeführt wurden. So zeigt der neue Trailer auch die erste neue Mega-Entwicklung seit über einem Jahrzehnt: Mega-Dragoran, dessen Äußeres Elemente seiner Vorentwicklung aufgreift und der sowohl schneller als auch weiter fliegen kann.

Allerdings warten in Illumina City auch wilde Mega-Pokémon, die ohne Trainer wütend werden und mächtig Chaos in der Stadt anrichten können. Gemeinsam mit Team MZ gilt es die „Megamanie“ aufzuhalten und die wildgewordenen Pokémon zu stoppen. Als Belohnung winken die wertvollen Mega-Steine.

Switch 2-Bundle und Vorbesteller-Boni

Wer „Pokémon-Legenden Z-A“ im Oktober auf der Switch 2 spielen möchte, die neue Nintendo-Konsole bislang aber noch nicht besitzt, hat einen Grund zur Freude: Abschließend kündigte Nintendo nämlich ein neues Switch 2-Bundle mit „Pokémon-Legenden Z-A“ an, das pünktlich zum Release des Spiels erscheinen wird.

Vorbestellungen starten morgen, am 23. Juli 2025, im My Nintendo Store und bei ausgewählten Händlern. Einen Preis nannte Nintendo zwar noch nicht, es ist jedoch zu erwarten, dass er dem des „Mario Kart World“-Bundles von 509,99 Euro entspricht. So wird auch „Pokémon-Legenden Z-A“ in diesem Bundle – das ebenfalls zeitlich begrenzt sein wird – nur als digitale Version enthalten sein.

Erscheinen wird „Pokémon-Legenden Z-A“ am 16. Oktober 2025 für die Switch und Switch 2. Wer das Spiel vorbestellt, erhält als Pre-Order-Bonus ein Trasla, das den Mega-Stein Guardevoirnit trägt. Für digitale Vorbestellungen winken zudem zusätzlich 100 Pokébälle. Käufer der Switch-Version können außerdem ein Upgrade auf die Switch 2-Version durchführen, die laut Nintendo eine verbesserte Bildrate und „höhere Auflösung für schärfere Grafiken“ bietet.