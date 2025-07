PS Plus Extra/Premium: Finales Juli-Spiel steht zum Download bereit

Nachdem die neuen Juli-Spiele für PlayStation Plus Extra und Premium wie gewohnt zu Beginn des Monats angekündigt wurden, erfolgte die Freischaltung ebenfalls im gewohnten Rhythmus in der darauffolgenden Woche.

Eines der Highlights des Monats, CD Projekt REDs dystopisches Sci-Fi-Rollenspiel „Cyberpunk 2077“, für das erst kürzlich das neue Update 2.3 veröffentlicht wurde, stand sogar schon seit dem 9. Juli zum Download bereit.

Eine weitere Empfehlung in diesem Monat gilt außerdem „Banishers: Ghosts of New Eden“: Das atmosphärische Action-Rollenspiel von Entwickler Don’t Nod („Life is Strange“, „Vampyr“) weiß durch seine emotionale Geschichte zu überzeugen und erhielt auch erst kürzlich ein neues Update, dass den Titel für die PS5 Pro optimierte.

Darüber hinaus wurden in diesem Monat noch weitere Titel hinzugefügt, etwa „Planet Zoo“ oder „New World: Aeternum“, während Premium-Abonnenten Zugriff auf zwei Klassiker der „Twisted Metal“-Reihe erhielten. Doch der letzte Neuzugang für PS Plus Extra und Premium wurde erst am heutigen Dienstag freigeschaltet.

Abiotic Factor ab sofort via PS Plus Extra und Premium erhältlich

Dabei handelt es sich um „Abiotic Factor“, das ab sofort im Spielekatalog verfügbar ist und auf die PS5 heruntergeladen werden kann. Warum die späte Freischaltung? Es handelt sich um einen Day-One-Release, da die offizielle Veröffentlichung des Spiels ebenfalls erst am heutigen Dienstag, dem 22. Juli 2025 erfolgte. Auch im Xbox Game Pass steht der Titel ab sofort bereit.

„Abiotic Factor“ ist ein Survival- und Crafting-Spiel mit 90er-Jahre-Sci-Fi-Twist, das Elemente aus den Genres Action, Rollenspiel und Simulation miteinander kombiniert. 1 bis 6 Spieler schlüpfen in die Rolle von Wissenschaftlern, die zusammenarbeiten müssen, gegen interdimensionale Feinde und die mysteriöse Militärsekte namens The Order zu bestehen.

So gilt es natürlich sich im Kampf zur Wehr zu setzen, während clevere Werkzeuge, Waffen und Fallen hergestellt werden müssen. Dafür müssen die Spieler eine unterirdische Forschungsanlage erkunden, Ressourcen sammeln und eine Basis aufbauen, um letztendlich einen Weg zur Flucht zu finden.

Anbei noch einmal die offizielle Übersicht über alle jetzt verfügbaren Juli-Spiele.

PS Plus Extra im Juli 2025

Cyberpunk 2077 – PS5, PS4

Abiotic Factor – PS5

Banishers: Ghosts of New Eden – PS5

Bluey: The Videogame – PS5, PS4

Planet Zoo – PS5

Risk of Rain 2 – PS5, PS4

Tropico 6 – PS5, PS4

New World: Aeternum – PS5

PS Plus Premium im Juli 2025

Twisted Metal 3 – PS5, PS4

Twisted Metal 4 – PS5, PS4

Juli-Abgänge – Sony testet gestaffelte Veröffentlichungen für PS Plus

Neben den Neuzugängen mussten sich Abonnenten von PS Plus Extra und Premium in diesem Monat aber auch wieder von einigen Spielen verabschieden, die am 15. Juli 2025 aus dem Katalog entfernt wurden. Dazu zählten unter anderem „Dying Light 2: Stay Human“ und „Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion“. Die vollständige Liste aller Abgänge sieht wie folgt aus:

PlayStation Plus Extra:

Dying Light 2 Stay Human (PS4, PS5)

Remnant 2 (PS5)

Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion (PS4, PS5)

Vampire: The Masquerade – Swansong (PS4, PS5)

Mount & Blade 2: Bannerlord (PS5, PS4)

PlayStation Plus Premium:

Job Simulator (PS VR, PS VR2)

Und während die fragmentierte Veröffentlichung der Juli-Neuzugänge im Fall von „Abiotic Factor“ auf den Release des Spiels zurückzuführen ist und für „Cyberpunk 2077“ womöglich ein Marketing-Deal eine Rolle spielt, könnte Sony die monatlichen Spiele für PS Plus und Extra zukünftig noch gestaffelter anbieten.

Ein entsprechendes Modell wurde in diesem Monat bereits in Australien getestet. „Wir erkunden neue Wege, um Titel aus dem PS-Plus-Spielekatalog bereitzustellen, sodass in diesem Monat in ausgewählten Märkten, einschließlich Australien, Spiele zu unterschiedlichen Terminen verfügbar sein werden“, hieß es dazu seitens Sony. Dadurch sollen einzelne Spiele mehr Aufmerksamkeit bekommen.

Ob Sony dieses Modell auch auf andere Märkte ausweiten wird, wurde bisher nicht betätigt. Somit geht es erst einmal im gewohnten Rhythmus weiter. Als Nächstes blicken Abonnenten der Ankündigung der Essential-Neuzugänge für den August 2025 entgegen, die in der Regel am letzten Mittwoch eines Monats – diesmal also am 30. Juli 2025 – gegen 17:30 Uhr erfolgt.