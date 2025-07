PS Stars vor dem Aus: Punktesammlung für PS-Store-Guthaben endet in wenigen Stunden

Morgen Nachmittag, also in rund 24 Stunden, endet eine zentrale Funktion des Treueprogramms PlayStation Stars: Ab dann ist es nicht mehr möglich, etwa durch Einkäufe im PlayStation-Store neue Punkte zu sammeln. Dieser Schritt ist Teil der stufenweisen Abschaltung des Programms, die im Mai 2025 begann und am 2. November 2026 abgeschlossen sein wird.

Wie Sony mitteilt, können Mitglieder nur noch bis zum 23. Juli 2025 um 16:59 Uhr (MESZ) Punkte sammeln und ihren Status im Programm verbessern. Danach entfallen alle aktiven Kampagnen. Auch die Möglichkeit, beim Kauf von Spielen oder Zusatzinhalten Punkte gutgeschrieben zu bekommen, endet zu diesem Zeitpunkt.

Was passiert mit den gesammelten Punkten?

Bereits gesammelte Punkte lassen sich jedoch weiterhin bis zur vollständigen Abschaltung im November 2026 einlösen, etwa gegen PS-Store-Guthaben oder digitale Sammlerstücke. Neue Punkte zu sammeln wird nach Ablauf der Frist jedoch nicht mehr möglich sein.

Schon im Mai 2025 hatte Sony angekündigt, keine neuen Anmeldungen für PlayStation Stars mehr zuzulassen. Das Programm war im Herbst 2022 gestartet und sollte Nutzer durch Kampagnen, Rangaufstiege und digitale Sammlerstücke für ihre Aktivität auf der Plattform belohnen.

Mit dem morgigen Stichtag entfällt nun der zentrale Bestandteil des Systems: die Punktevergabe. „Nach diesem Datum sind keine neuen PlayStation-Stars-Kampagnen mehr verfügbar und es gibt keine zusätzlichen Belohnungen oder Statusvorteile mehr“, so Sony in der ursprünglichen Ankündigung der stufenweisen Abschaltung.

Wer seine Mitgliedschaft nach dem 21. Mai 2025 gekündigt hatte, war bereits nicht mehr in der Lage, dem Programm erneut beizutreten und verlor damit alle bis dato gesammelten Punkte.

Alle anderen können sich ein finales Sammlerstück abholen:

Hintergrund zur Einstellung des Programms

Sony begründete die Einstellung von PlayStation Stars mit einem veränderten Nutzerverhalten und der Notwendigkeit, das Angebot weiterzuentwickeln.

Grace Chen, Vice President bei PlayStation, erklärte: „Seit dem Start des Programms haben wir viel über das Nutzerverhalten gelernt und erkannt, welche Aktivitäten besonders gut ankommen. Auf dieser Basis haben wir entschieden, die bestehende Version von PlayStation Stars zu beenden und neue Wege zu prüfen.“

Sony möchte die gewonnenen Erkenntnisse in künftige Programme einfließen lassen. Details zu möglichen Nachfolgeangeboten stehen noch aus. Bestehende digitale Sammlerstücke sollen jedoch auch nach dem offiziellen Ende des Programms zugänglich bleiben.