PS6: Launch später als gedacht? Leaker spricht über die Zukunft von PlayStation

In den vergangenen Tagen erreichten uns gleich mehrfach unbestätigte Gerüchte zur PS6. Unter anderem meldete sich der Insider Moore’s Law is Dead zu Wort, der seinerzeit bereits die Spezifikationen der PS5 Pro leakte, und sprach über einen möglichen AMD-Chip, der in der PS6 zum Einsatz kommen könnte.

Ergänzend dazu äußerte sich in dieser Woche auch der Leaker Detective Seeds (via ComicBook), der eigenen Angaben zufolge ebenfalls neue Informationen zur PS6 und damit zur Zukunft der PlayStation in Erfahrung gebracht haben will. Da Detective Seeds im Vergleich zu anderen bekannten Insidern wie Moore’s Law is Dead oder Nick Baker in der Vergangenheit häufiger danebenlag, sollten seine Aussagen natürlich mit der gebotenen Vorsicht betrachtet werden.

Laut Detective Seeds soll die Hardware der PS5 Pro die PS5-Ära deutlich verlängern und dafür sorgen, dass die PS6 später erscheint, als von manchen bislang angenommen.

Leaker widerspricht anderen Berichten

In diesem Zusammenhang spricht er von einem geplanten Launch im Jahr 2029. Damit legt sich Detective Seeds auf einen anderen Zeitraum fest als der Großteil der Berichte, die uns in der jüngeren Vergangenheit erreichten. Diese sprachen in der Regel von einem PS6-Launch im Jahr 2028.

Wie Detective Seeds ergänzte, sei ein Marktstart zum Weihnachtsgeschäft 2028 zwar grundsätzlich möglich, 2029 jedoch deutlich wahrscheinlicher. Ein Grund dafür sei unter anderem Sonys Bestreben, aus der Partnerschaft mit AMD den größtmöglichen technischen Nutzen zu ziehen.

„Das PS5 Pro-Update 2026 wird die PS-Hardware-Generation bis zum Release der PS6 im Jahr 2029 tragen“, behauptet der Insider. „PS4-Besitzer werden dazu angeregt, nächstes Jahr auf die PS5 Pro umzusteigen und Spiele werden mehr Updates und Patches erhalten, die ihre Optik und Performance auf der Pro verbessern.“

„Das ist der Grund, warum sie sich Zeit lassen und die PS6 erst 2029 veröffentlichen, wie ich bereits vor ein paar Monaten gesagt habe“, ergänzte Detective Seeds.

Starte die PS6 deutlich später als die neue Xbox?

„Ich weiß, dass einige Leute 2028 als Erscheinungsjahr für die PS6 nennen, und sie könnten die Konsole auch noch zur Holiday-Season 2028 herausbringen, wenn die Chefetage das durchsetzen will. Sie hat schließlich das letzte Wort. Aber innerhalb des Entwicklerteams peilt man 2029 als Veröffentlichungsjahr an, um die Fortschritte, die man durch die Partnerschaften mit AMD macht, bestmöglich auszunutzen“, so der Leaker weiter.

Sollten sich die Angaben von Detective Seeds bewahrheiten, könnte die PS6 deutlich später erscheinen als die Xbox der nächsten Generation.

Diese soll unbestätigten Berichten zufolge nämlich bereits im Jahr 2027 auf den Markt kommen und dabei einen neuen Weg einschlagen. Wie mehrere mit der Angelegenheit vertraute Quellen zuletzt berichteten, soll es sich bei der neuen Xbox nämlich nicht um eine klassische Heimkonsole handeln.

Stattdessen arbeite Microsoft gemeinsam mit AMD an einer Art Wohnzimmer-Gaming-PC im Konsolengehäuse, der den Spielern Zugang zu weiteren Drittanbieter-Stores wie Steam ermöglicht. Gerüchte, die Microsoft bislang jedoch nicht kommentiert hat.