Resident Evil: Story-Leak zum neuen Film verrät Platzierung innerhalb der Spielreihe

Nachdem „Resident Evil: Welcome to Raccoon City“, der 2021 in die Kinos kam, die Erwartungen der Fans nicht erfüllen konnte, wurde erst im Januar dieses Jahres eine neue Adaption von Capcoms erfolgreicher Survival-Horrorreihe angekündigt, für dessen Inszenierung sich Regisseur Zach Cregger („Barbarian“) verantworten wird.

Konkrete Details zur Handlung waren bislang aber kaum bekannt. Fest steht nur, dass der Filmemacher sein Werk laut eigenen Aussagen „im Geiste der Spiele aufbaut“ und es „anders als alle vorherigen Filme“ sein werde. Nun hat ein Leak neue Informationen zum Plot ans Tageslicht befördert, die darüber hinaus auch deutlich machen, an welcher Position sich der kommende „Resident Evil“-Film in der Zeitlinie von Capcoms Spielreihe einordnen lässt.

Neue Plot-Details: So fügt sich der Film in die Spiele ein

Wie ComicBook berichtet, stammen die frischen Details erneut vom bekannten Hollywood-Insider Daniel Richtman, auch bekannt als DanielRPK, der schon im März erste Angaben zur Handlung des Films machte. Seine neue Zusammenfassung der Story liefert aber nochmals deutlich mehr Infos. Dadurch wird auch klar, dass die Handlung der kommenden Leinwandadaption von „Resident Evil“ wohl parallel zu den Spielen „Resident Evil 2“ und „Resident Evil 3“ – deren Ereignisse im selben Zeitraum stattfinden – angesiedelt ist.

„Bryan (Austin Abrams), ein entspannter Kurier für Organe, erhält einen Auftrag für eine späte Nachtlieferung zum Raccoon City General Hospital“, so Richtman in seiner Zusammenfassung. „Auf dem Weg dorthin, über eine verschneite Bergstraße, erfasst er versehentlich eine seltsame Frau mit seinem Wagen. Sie überlebt – doch etwas stimmt ganz und gar nicht. Während er versucht zu helfen, gerät Bryan in einen ausgewachsenen Ausbruch, bei dem es um schreckliche Mutationen mit Tentakeln und biotechnologisch erschaffene Monster geht.“

Mögliche Darsteller und ein Resident-Evil-Fan als Regisseur

In Richtmans Zusammenfassung wird außerdem Schauspieler Austin Abrams erwähnt, der in die Rolle von Bryan schlüpfen und somit die männliche Hauptrolle des Films übernehmen wird. Den weiblichen Gegenpart könnte Berichten zufolge Mikey Madison mimen. Die Schauspielerin zog zuletzt mit dem Oscar-Gewinn für ihre Darstellung in der Tragikkomödie „Anora“ große Aufmerksamkeit auf sich. Details zu ihrem Charakter sind allerdings noch nicht bekannt.

Letztendlich bleibt abzuwarten, inwiefern Cregger bekannte Elemente und auch Charaktere aus der Videospielvorlage aufgreifen oder übernehmen wird. Er selbst gab sich erst kürzlich als großer „Resident Evil“-Fan zu erkennen: „Ich habe sie alle gespielt. Ich weiß nicht, wie oft ich [RE4] immer und immer wieder durchgespielt habe. Ich liebe es einfach“, so der Regisseur, der aber auch eingestand: „Ich glaube nicht, dass ich irgendwelche wichtigen Regeln breche, aber ich weiß auch, dass die Leute mich online zerreißen werden, egal, was ich tue.“

Neben Cregger ist zudem Shay Hatten, bekannt durch seine Arbeit an „John Wick: Kapitel 4“, am neuen „Resident Evil“-Film beteiligt. Gemeinsam arbeiten die beiden zusammen am Skript. Ein Termin für die Kino-Premiere steht bereits fest: Ab dem 18. September 2026 soll „Resident Evil“ in den USA in den Lichtspielhäusern zu sehen sein.