The Fantastic Four First Steps: Gelungenes MCU-Debüt von Marvels erstem Superheldenteam? – Filmkritik

The Fantastic Four First Steps:

Die große Multiverse-Saga des Marvel Cinematic Universe biegt langsam auf die Zielgeraden ein. Den Auftakt der finalen 6. Phase dieses MCU-Kapitels markiert "The Fantastic Four: First Steps", doch wie schlägt sich das Superheldenteam in seinem neuen Kinofilm?

Nach einem bisher durchaus holprigen Verlauf der Multiverse-Saga hat das Marvel Cinematic Universe (MCU) mit „Thunderbolts*“ wieder zurück in die Spur gefunden. Zum Auftakt der finalen Phase 6 reist Marvel Studios allerdings erst einmal in die Vergangenheit und rückt das erste Superheldenteam des Comic-Giganten in den Mittelpunkt: Die Fantastischen Vier.

Wir durften uns „The Fantastic Four: First Steps“ bereits vor dem offiziellen Kinostart in der englischsprachigen Originalversion anschauen. Zur deutschen Synchronisation können wir euch dementsprechend leider nichts sagen. Was wir euch dafür sagen können, ist, dass der inzwischen zweite Reboot der Filmreihe innerhalb Marvel Comics‘ erstem Superheldenteam endlich würdig ist.

„Ich verkünde seine Ankunft. Ich verkünde: Galactus!“

Nach einer kurzen Einführung, in der die bekannte Entstehungsgeschichte von Marvels First Family im Schnelldurchlauf abgehandelt wird, geht es direkt in die Action. Die Fantastic Four sind in „First Steps“ bereits seit vier Jahren in diesem Paralleluniversum aktiv und haben die Erde bereits vor verschiedenen Bedrohungen gerettet. Die Menschen vertrauen ihren Helden.

Kurz nachdem Sue Storm und ihr Mann Reed Richards erfahren, dass sie bald Eltern werden, sieht sich der blaue Planet einer bisher beispiellosen Bedrohung gegenüber. Der mysteriöse Silver Surfer erscheint auf der Erde-828 und verkündet den baldigen Weltuntergang. Galactus befindet sich auf dem Weg und wird die Erde verschlingen. Ob Mister Fantastic, die Unsichtbare, die Menschliche Fackel und das Ding einen Weg finden werden, diesem schier gottgleichen Widersacher die Stirn zu bieten?

Der Silver Surfer verkündet in „The Fantastic Four: First Steps“ die baldige Ankunft von Galactus.

Das verraten wir euch selbstverständlich nicht, denn die durchweg unterhaltsame Geschichte hat uns ziemlich gut gefallen. Zugegeben, die eine oder andere Wendung war doch ziemlich vorhersehbar, doch insgesamt hatten wir großen Spaß damit, dieses Superheldenteam zu begleiten. Jeder von ihnen hat seinen Moment im Rampenlicht und unsere vier Hauptcharaktere waren zudem die größte Stärke des MCU-Films.

Eine Familie kann gemeinsam alles schaffen

Das liegt insbesondere daran, dass die Verantwortlichen rund um Regisseur Matt Shakman („WandaVision“) die aus den Comics bekannten Dynamiken zwischen den vier Helden hervorragend auf die große Leinwand verfrachtet haben. Johnny und Ben ziehen sich gegenseitig auf, Reed steht sich aufgrund seiner Angewohnheit, oft zu viel zu denken, gerne selbst im Weg und Sue versucht, ihre Jungs zu zügeln. Ben kommt im Vergleich zu seinen drei Mitstreitern zwar etwas zu kurz im Film, doch die gute Chemie zwischen dem hervorragend gewählten Cast macht dies zumindest etwas wett.

Während Ben und Johnny oftmals für den Humor zuständig sind, gehören die berührenden Momente klar Reed und Sue. Zu sehen, wie sie sich über ihr kleines Wunder freuen und was insbesondere Sue bereit ist zu tun, um ihren Sohn zu retten, ist sowohl emotional packende als auch mitreißend. Wenn Ben und Johnny dann auch noch darüber reden, dass sie tolle Onkel sein werden, greifen all diese Rädchen hervorragend ineinander. Insbesondere Sue-Darstellerin Vanessa Kirby liefert eine fantastische Leistung ab und ist Herz und Seele von „The Fantastic Four: First Steps“.

Vanessa Kirby liefert eine großartige Leistung als Sue Storm ab.

Was der neueste MCU-Kinofilm definitiv exzellent hinbekommt, ist es, einen „Die Fantastische Vier“-Comic auf der großen Leinwand zum Leben zu erwecken. „First Steps“ berstet geradezu vor Optimismus im Angesicht schier unüberwindlicher Hindernisse. Reed, Sue und ihre Familie inspirieren die gesamte Welt dazu, an einem Strang zu ziehen. Es ist keine perfekte Welt und doch eine, die das Potential hat, es mit vereinten Kräften werden zu können.

Fantastischer Retrofuturismus

Apropos Welt: Erde-828, eine alternative Version unserer MCU-Haupterde-616, ist der heimliche Star des Films. Der retrofuturistische 60er-Jahre-Look dieser Welt hat uns direkt in seinen Bann gezogen und fügt dem Marvel Cinematic Universe etwas hinzu, das wir so bisher noch nicht gesehen haben. Alles wurde mit einer enormen Detailverliebtheit zum Leben erweckt und verströmt eine ungemein dichte Atmosphäre, von den fliegenden Autos über die Roboterhelfer im Alltag bis hin zu den Old-School-Kostümen und Frisuren. Wir hätten gerne noch viel mehr Zeit in dieser Welt verbracht.

Rundum perfekt war „First Steps“ jedoch nicht. Wenn wir etwas am ersten MCU-Abenteuer von Marvels First Family auszusetzen haben, sind es vor allem bei der Figur des Silver Surfers. Der Silver Surfer, in diesem Fall die Außerirdische Shalla-Bal, ist eine ungemein tragische Figur, in deren Vergangenheit wir jedoch nur einen sehr kurzen Einblick erhalten. Hier bleibt viel Potential auf der Strecke, das wunderbar im Zusammenspiel mit Johnny Storm noch tiefer hätte ergründet werden können, der im Laufe des Films eine spezielle Bindung zu Shalla-Bal aufbaut.

Der retrofuturistische Look von „First Steps“ ist großartig gelungen.

Darüber hinaus steht sich der Film zwischenzeitlich ab und an ein bisschen selbst im Weg. Nach einem etwas gemächlichen, jedoch stets unterhaltsamen Auftakt, zieht das Tempo nach der Ankunft des Silver Surfers auf der Erde stark an. So stark, dass hier kaum eine ruhige Minute bleibt. Das Pacing (Erzähltempo) ist in diesen Momenten nicht immer optimal. Generell war „The Fantastic Four: First Steps“ für uns immer genau dann am stärksten, wenn es nicht um Action ging. Die besten Augenblicke sind die kleinen, menschlichen Momente inmitten eines überlebensgroßen Abenteuers.

Das soll natürlich nicht bedeuten, dass die Action in „First Steps“ schlecht wäre. Abgesehen von einer etwas schwankenden Effektqualität ist die Action schön inszeniert und Shakman sowie sein Team zaubern Bilder auf die große Leinwand, die so direkt einem Comicheft entsprungen sein könnten. Zudem scheut der Film nicht davor zurück, einige ikonische Comicdesigns in all ihrer Pracht zum Leben zu erwecken, etwa Roboter-Sidekick Herbie oder den wahrlich gigantischen Galactus, und allein das verdient Respekt, schreckte Marvel in den letzten Jahren doch oft genau davor zurück.