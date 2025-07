Wuchang Fallen Feathers: Preload gestartet – Download-Größe auf PS5 überrascht

„Wuchang: Fallen Feathers“ wird am kommenden Donnerstag, dem 24. Juli 2025, für die PS5, Xbox Series X/S und den PC erscheinen. Ein Preload ist bereits möglich, während vor allem die Download-Größe auf der Sony-Konsole überrascht. Wann das Review-Embargo endet und mit den ersten Tests zu rechnen ist, steht ebenfalls fest.

Steht nach dem erfolgreichen „Black Myth: Wukong“ aus dem letzten Jahr in dieser Woche der nächste Überraschungshit aus China bevor? Am nächsten Donnerstag, dem 24. Juli 2025, wird nämlich „Wuchang: Fallen Feathers“ von Entwickler Leenzee und Publisher 505 Games für die PS5, Xbox Series X/S und den PC erscheinen.

Und das bislang präsentierte Material zum Action-Rollenspiel sieht durchaus vielversprechend aus. Wer sich also bereits dazu entschlossen hat, das Spiel in digitaler Form vorzubestellen, kann schon jetzt mit dem Preload beginnen, um pünktlich zum Release loslegen zu können. Doch vor allem auf der PS5 dürfte der Download nicht allzu viel Zeit in Anspruch nehmen, fällt die Dateigröße im Vergleich zu den anderen Plattformen überraschend gering aus.

PS5-Preload nur knapp 15 Gigabyte groß

Wie TwistedVoxel berichtet, ist der Preload von „Wuchang: Fallen Feathers“ mittlerweile auf allen drei Plattformen gestartet. Und da es sich den Entwicklern zufolge um ein umfangreiches Spiel mit einer Spielzeit von 40 bis 60 Stunden und mehreren Enden handelt, dass zudem auf der Unreal Engine 5 basiert, sind viele Spieler von einem entsprechenden großen Download ausgegangen.

Doch auf der PS5 fällt der Preload überschaubar aus: Lediglich 14,96 Gigabyte an Daten müssen heruntergeladen werden, um „Wuchang: Fallen Feathers“ in der Version 01.000.006 auf die Festplatte zu schaufeln. Auf der Xbox Series X/S (58,71 GB) und dem PC (60 GB) fällt der Download fast viermal so groß aus.

Viele Spieler befürchten, dass auf der PS5 aus diesem Grund noch ein umfangreiches Update am Release-Tag heruntergeladen werden muss, bevor gespielt werden kann. Allerdings dürfte die geringe Dateigröße vor allem auf Sonys PS5-exklusive Komprimierungstechnologie namens Kraken zurückzuführen sein. Mit einem Day-One-Update dürfte aber dennoch zu rechnen sein.

Wer mit einem Kauf bislang noch zögert und zunächst die Tests von „Wuchang: Fallen Feathers“ abwarten möchte, muss sich noch bis morgen Nachmittag gedulden: Das Review-Embargo endet am 23. Juli 2025, voraussichtlich um 16 Uhr unserer Zeit.

Drei Grafik-Modi und 80 FPS auf der PS5 Pro

Währenddessen haben die Verantwortlichen erst vor wenigen Tagen die Grafik-Modi für die PS5 enthüllt, über die sich vor allem Besitzer einer PS5 Pro freuen dürften. So bietet „Wuchang: Fallen Feathers“ auf jeder Konsole jeweils drei Modi (Qualität, Ausgewogen und Performance), doch Sonys leistungsstärkere Konsole verdoppelt die Bildrate bereits im Qualitätsmodus von 30 auf 60 FPS, während im Leistungsmodus sogar 80 Bilder pro Sekunde erreicht werden.

Wer „Wuchang: Fallen Feathers“ noch vor dem Release am Donnerstag vorbestellen möchte, hat im PS Store die Gelegenheit dazu. Für 49,99 Euro ist die Standard Edition erhältlich, die neben dem Hauptspiel noch zwei Kostüme, eine zusätzliche Axt und ein Fertigkeits-Upgrade-Gegenstand enthält. Die Deluxe Edition für 59,99 Euro bietet zusätzlich noch vier weitere Kostüme und Waffen sowie ein zusätzliches Upgrade-Item.

Xbox- und PC-Spieler können „Wuchang: Fallen Feathers“ dank des Game Pass außerdem auch ohne zusätzliche Kosten spielen. Alternativ ist das Action-Rollenspiel für die Konsolen obendrein auch als physische Version auf Disc erhältlich.