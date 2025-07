30th Anniversary Collection: PS5, DualSense, PS Portal – Vorbestellungen ab sofort für alle verfügbar

Im letzten Jahr feierte die PlayStation ihr 30-jähriges Jubiläum, nachdem die erste Konsole bereits 1994 in Japan veröffentlicht wurde. In Europa folgte der Launch im September 1995. Das nahm Sony zum Anlass, ausgewählte Einzelprodukte oder Bundles als Teil der 30th Anniversary Collection in einem Design angelehnt an die erste PlayStation zu veröffentlichen.

Dazu zählten die PS5, PS5 Pro und auch einzelnes Zubehör. Die Artikel waren jedoch so schnell ausverkauft, dass sich Sony dazu entschieden hat, in diesem Jahr eine weitere Auflage der beliebten Sonderedition anzubieten – auch wenn die Auswahl der Produkte diesmal etwas geringer ausfällt.

Und nachdem ein exklusiver Vorverkauf für Mitglieder von PlayStation Plus bereits vor zwei Tagen, nämlich am 21. Juli startete, können ab sofort auch alle anderen interessierten Käufer ihre Vorbestellungen aufgeben.

Neuauflage der 30th Anniversary Collection jetzt vorbestellen

Der Vorverkauf erfolgt dabei wie gewohnt exklusiv über Sonys PlayStation Direct Store. Der Startschuss fiel wie angekündigt um 10 Uhr. Zur Auswahl stehen dieses Mal drei Produkte, die sich optisch im Look der ersten PlayStation präsentieren und so im grauen Farbton mit farbigen Facebuttons und dem klassischen Logo daherkommen:

PS5 Slim Digital Edition – 549,99 Euro

DualSense-Controller – 79,99

PlayStation Portal – 239,99 Euro

Hier könnt ihr direkt eure Vorbestellung via PS Direct tätigen.

Erscheinen werden die neu aufgelegten Produkte der 30th Anniversary Collection schließlich am 29. September 2025. Allerdings sollte man sich mit der Vorbestellung nicht zu viel Zeit lassen: Sony weist darauf hin, dass die Artikel stark limitiert sind. Zwar wurden keine konkreten Stückzahlen genannt, allerdings ist davon auszugehen, dass die verfügbaren Mengen – wie schon im Vorjahr – ziemlich schnell vergriffen sein werden.

Wer sich fragt, warum die PS5 in diesem Jahr nicht mehr Teil der Kollektion ist: Bei der Power-Konsole im Retro-Look handelt es sich um eine besonders limitierte Auflage, die weltweit auf nur 12.300 Stück begrenzt ist. Zudem sind die einzelnen Konsolen individuell nummeriert und bleiben damit exklusiv.

Schicke Alternative: PS5 im Ghost of Yotei-Design

Wer auf der Suche nach einer Alternative zum Jubiläumsdesign ist, wird in Zukunft die Möglichkeit bekommen, eine PS5 im „Ghost of Yotei“-Look zu ergattern: Die Sondermodelle wurden bereits von Sony vorgestellt und werden in zwei Bundles in den Farbvarianten Gold und Schwarz erhältlich sein. Neben der PS5-Konsole (Slim-Variante) sind ein passender DualSense und natürlich eine digitale Kopie der Standard Edition von „Ghost of Yotei“ enthalten.

Der DualSense-Controller wird außerdem auch separat erhältlich sein, ebenso wie ein spezielles Konsolencover für alle, die bereits im Besitz einer PS5 sind. Hier wird allerdings nur die goldene Variante verfügbar sein. Informationen zu den Preisen und dem Vorverkauf – der wie gewohnt exklusiv über PS Direct erfolgt – will Sony noch bekannt gegeben. Erscheinen sollen die Produkte im „Ghost of Yotei“-Design jedoch pünktlich zum Release des Spiels am 2. Oktober 2025.