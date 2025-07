Battlefield 6: EA startet millionenschwere Influencer-Offensive – Bericht

Electronic Arts investiert massiv in die Markteinführung von „Battlefield 6“. Im Fokus steht eine internationale Creator-Kampagne, flankiert von einem groß angelegten Event in Los Angeles und einer geplanten Open Beta.

Electronic Arts bereitet sich mit einem weitreichenden Maßnahmenpaket auf die bevorstehende Enthüllung und den Launch von „Battlefield 6“ vor. Noch vor der offiziellen Vorstellung hat der Publisher eine umfangreiche Influencer-Kampagne in die Wege geleitet, die gezielt auf Reichweite und mediale Präsenz setzt. Das berichtet Tom Henderson auf Insider Gaming.

Umfangreiches Creator-Programm

Nach übereinstimmenden Angaben mehrerer Quellen, die mit den internen Planungen rund um „Battlefield 6“ vertraut seien, habe EA in den letzten Monaten sowohl intern Influencer abgeworben als auch verschiedene Agenturen damit beauftragt.

Damit fließt ein erheblicher Teil des Marketingbudgets in Kooperationen mit Content-Erstellern, so der in der Regel gut informierte Insider. Diese erhalten Honorare in bislang nicht genanntem Umfang. Ein Beteiligter sprach jedoch anonym vom „höchsten Betrag, den ich je für einen gesponserten Deal gesehen habe“.

Zum Gesamtpaket gehören die Übernahme von Kosten für die Teilnahme am bevorstehenden Enthüllungsevent zu „Battlefield 6“ sowie „beträchtliche Geldbeträge“. Die Vereinbarungen beinhalten zudem vertraglich zugesicherten Content zur offenen Beta, die mutmaßlich für August geplant ist. Der Fokus liegt damit auf Sichtbarkeit in sozialen Netzwerken und auf Streaming-Plattformen.

Das zentrale Creator-Event rund um „Battlefield 6“ findet offenbar am 31. Juli 2025 in Los Angeles statt und soll sich strukturell am bekannten „CODNext“-Format orientieren.

400 Millionen US-Dollar für 100 Millionen Spieler?

Die Marketingkampagne ist Teil einer umfassenden Investitionsstrategie, mit der EA das „Battlefield“-Franchise neu ausrichten will. Die Entwicklung von „Battlefield 6“ wurde über mehrere Jahre hinweg parallel von vier Studios vorangetrieben: DICE, Ripple Effect, Motive Studios und Criterion. Das Entwicklungsbudget soll rund 400 Millionen US-Dollar betragen. Durch die genannten Marketingmaßnahmen könnte dieser Betrag noch einmal deutlich steigen, sofern sie nicht bereits inkludiert waren.

Die hohe Priorität des Projekts zeigt sich auch intern: Nach Angaben beteiligter Entwickler wurden Ressourcen von anderen Titeln zugunsten von „Battlefield 6“ umverteilt. Besonders betroffen ist offenbar das „Iron Man“-Spiel von Motive Studios, das in Zusammenarbeit mit Marvel entsteht. Dessen Veröffentlichung soll noch Jahre entfernt sein.

EA verfolgt letztlich ambitionierte Ziele: So soll „Battlefield 6“ bis zu 100 Millionen aktive Nutzer erreichen, was nicht mit Verkäufen gleichzusetzen ist. Einen zentralen Beitrag dazu soll ein kostenloser Battle-Royale-Modus mit kompetitivem Fokus leisten.

Die Vorstellung von „Battlefield 6“ ist für den 24. Juli 2025 geplant. EA und DICE haben diesen Termin in dieser Woche mit einem kurzen Teaser bestätigt. Im Rahmen des Events sollen erste Spielszenen gezeigt werden. Im August folgt voraussichtlich eine offene Beta, in der Spieler eigene Eindrücke sammeln können.