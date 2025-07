Battlefield 6: Release-Termin, Preise und Editionen noch vor der Enthüllung bekannt – Bericht

Am morgigen Donnerstag wird „Battlefield 6“ offiziell mit einem ersten Trailer und allen wichtigen Infos enthüllt. Doch der Release-Termin und Verkaufspreis des kommenden Shooters sind einem Bericht zufolge bereits im Vorfeld durchgesickert.

Nachdem bereits am Wochenende erstes Werbematerial zu „Battlefield 6“ aufgetaucht ist und auf eine bevorstehende Enthüllung des Shooters hindeutete, machte Electronic Arts die Ankündigung am gestrigen Abend offiziell: Morgen Nachmittag, am Donnerstag, dem 24. Juli 2025, um 16:57 Uhr unserer Zeit, feiert der Reveal-Trailer zu „Battlefield 6“ seine Premiere auf YouTube.

Neben dem ersten Gameplay könnten dabei auch weitere Informationen zur bereits bestätigten offenen Beta sowie ein möglicher Release-Termin bekannt gegeben werden. Allerdings müssen Fans dafür nicht mehr bis morgen warten: Das Veröffentlichungsdatum, der Verkaufspreis und die verfügbaren Editionen sind bereits durchgesickert.

Battlefield 6 erscheint im Oktober in zwei Editionen

Verantwortlich für den Leak ist der bekannte Insider Billbil-kun (via Insider Gaming), der als einer der zuverlässigsten Leaker der Branche gilt und seine Informationen oftmals durch den Zugriff auf nicht-öffentliche Listings von Einzelhändlern, Publishern oder Marketingfirmen erhält – so auch in diesem Fall. Dementsprechend gleichen die Angaben schon fast einer offiziellen Bestätigung.

Erscheinen wird „Battlefield 6“ demnach am 10. Oktober 2025 für die PS5, Xbox Series X/S und den PC. Neben einer physischen und digitalen Standard Edition wird auch eine sogenannte Phantom Edition erhältlich sein. Dabei handelte es sich jedoch nicht um eine Collector’s Edition, sondern vielmehr um eine Art Deluxe Edition, die ausschließlich digital verfügbar sein und zusätzliche In-Game-Inhalte bieten wird. Ein Early Access ist nicht geplant.

Preislich werden für die Standardausgabe auf dem PC 69,99 Euro fällig, während die Konsolenversion für die PS5 und Xbox Series X/S 79,99 Euro kosten wird. Die Phantom Edition schlägt mit 99,99 Euro auf dem PC und mit 109,99 Euro auf den Konsolen zu Buche. Wer nachträglich von der herkömmlichen Fassung auf die Phantom Edition upgraden möchte, bezahlt 29,99 Euro.

Vorbestellungen sollen Ende Juli beginnen

Die Vorbestellungen für „Battlefield 6“ sollen laut den Informationen von Billbil-kun am Donnerstag, dem 31. Juli 2025, beginnen. Dem Leaker liegen sogar schon die Cover-Arts vor, die er aus urheberrechtlichen Gründen natürlich noch nicht teilen darf. Die Standard Edition weist demnach dasselbe Bild auf, das Electronic Arts bereits zur Trailer-Ankündigung verwendet hat (siehe oberhalb dieser Meldung).

Die Illustration der Phantom Edition fällt hingegen deutlich düsterer aus und zeigt einen bewaffneten Soldaten mit Maske, Schutzbrille und Nachtsichtgerät vor einem blutroten Hintergrund. Sein Blick ist gen Himmel gerichtet, wo drei Kampfjets in Formation zu sehen sind.

Eine mögliche Version von „Battlefield 6“ für die Nintendo Switch 2 konnte der Leaker nicht bestätigen.