Blades of Fire: Ein finanzieller Flop? Publisher spricht über die Gründe und Herausforderungen

Blades of Fire:

Mit "Blades of Fire" erschien im Mai das neueste Werk der "Castlevania: Lords of Shadow"-Macher von Mercury Steam. Nachdem die Verkaufszahlen bislang hinter den Erwartungen zurückblieben, äußerte sich Publisher 505 Games zu den Gründen und den aktuellen Herausforderungen, mit denen sich Entwickler und Publisher konfrontiert sehen.

In Zusammenarbeit mit dem Publisher 505 Games veröffentlichte Mercury Steam, das Studio hinter „Castlevania: Lords of Shadow“, im Mai sein neuestes Projekt „Blades of Fire“.

Während der Metascore nach etwas mehr als 50 Kritiken bei 71 Punkten liegt, kam „Blades of Fire“ bei den Spielern etwas besser an. Das unterstreicht der Nutzerscore auf Metacritic, der sich auf 8,2 Punkte beläuft. Trotz des positiven Feedbacks seitens der Spieler blieb der Action-Titel bislang hinter den Verkaufserwartungen zurück.

Darauf wies der Publisher 505 Games hin und räumte zugleich ein, im am 30. Juni 2025 zu Ende gegangenen Geschäftsjahr aufgrund des Misserfolgs von „Blades of Fire“ mit Verlusten in Höhe von zehn Millionen Euro zu rechnen.

Woran scheiterte der Action-Titel?

In der offiziellen Mitteilung sprach das Unternehmen auch über die enttäuschenden Verkaufszahlen von „Blades of Fire“ selbst. Diese führte 505 Games vor allem auf ein herausforderndes Marktumfeld zurück, in dem es neu veröffentlichten Titeln zunehmend schwerfällt, sich zu behaupten.

Erschwerend kam hinzu, dass es sich bei „Blades of Fire“ um eine komplett neue Marke handelt. Ein weiterer Nachteil in einem Markt, in dem Spieler zunehmend zu etablierten Franchises greifen.

„Das neue Videospiel der Gruppe, Blades of Fire, das am 22. Mai 2025 für Konsolen sowie exklusiv im Epic Games Store für PC erschien, blieb hinter den Erwartungen der Gruppe zurück“, schrieb 505 Games. „Trotz überwiegend positiver Bewertungen seitens der Fachpresse und der Spielerschaft.“

„Dies bestätigt die Herausforderungen, mit denen die meisten Branchenakteure und Wettbewerber konfrontiert sind, wenn es darum geht, Verbraucher für neue Titel zu gewinnen. Insbesondere dann, wenn diese nicht von einer etablierten Marke mit einer treuen Spielergemeinschaft getragen werden.“

Halbjahres-Charts stützen die Aussagen von 505 Games

Dass die Aussagen des Publishers nicht aus der Luft gegriffen sind, verdeutlichten die europäischen Halbjahres-Charts, die uns kürzlich erreichten. Diese veranschaulichten nämlich, dass in den vergangenen Monaten vor allem ältere Titel die Software-Charts der diversen Länder dominierten.

Neuveröffentlichen hatten es abgesehen von vereinzelten Ausnahmen wie „Assassin’s Creed: Shadows“ oder „Kingdom Come: Deliverance 2“ sehr schwer.

Experten rechnen aktuell sogar damit, dass das klassische Triple-A-Modell bei Videospielen vor dem Kollaps stehen könnte.