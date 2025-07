Borderlands 4: Termin für Switch 2 steht – doch ein technisches Opfer bereitet den Spielern Sorgen

In dieser Woche spendierte Gearbox Software der Switch-2-Version von Borderlands 4 nicht nur einen Veröffentlichungstermin. Zudem nannte das Studio technische Details, die schnell für Kritik sorgten.

Während „Borderlands 4“ am 12. September 2025 für PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheint, erklärte Gearbox Software zur Switch-2-Version lediglich, dass diese zu einem späteren Zeitpunkt folgt.

Wie das texanische Studio in dieser Woche bekannt gab, wird sich die zusätzliche Wartezeit der Switch-2-Spieler in einem überschaubaren Rahmen halten. Demnach erfolgt der Release für Nintendos neue Konsole am 3. Oktober 2025. Während der zeitnahe Release bei der Switch-2-Community auf positives Feedback stieß, bereitet eine Aussage von Randy Pitchford den Spielern Sorgen.

Wie der CEO von Gearbox Software einräumte, werden die Spieler auf der Switch 2 nämlich mit technischen Abstrichen leben müssen, die bei einem rasanten Loot-Shooter wie der „Borderlands“-Reihe durchaus Einfluss auf die Spielerfahrung haben dürften.

Auf der Switch 2 lediglich mit 30FPS

Denn während die Entwickler auf den PS5- und Xbox-Konsolen auf eine Darstellung in flüssigen 60 Bildern die Sekunde abzielen, werden sich Switch-2-Besitzer im Bereich der Framerate mit einem Kompromiss arrangieren müssen. Um keine inhaltlichen Einschnitte vornehmen zu müssen und eine Crossplay-Unterstützung zu gewährleisten, wird „Borderlands 4“ auf der Switch 2 lediglich in 30FPS dargestellt.

Und auch diese werden wohl nicht immer stabil erreicht. Stattdessen wies Pitchford darauf hin, dass in Momenten mit besonders intensiver Action oder beim Hosten von Multiplayer-Partien im Handheld-Modus mit kleineren Framerate-Einbrüchen zu rechnen ist.

„Es war uns wichtig, nichts zu kürzen und plattformübergreifendes Spielen mit anderen Plattformen zu unterstützen. Also nein“, so Pitchford auf die Frage, ob „Borderlands 4“ auf der Switch 2 eine Darstellung in 60FPS unterstützt.

„Es wird größtenteils mit etwa 30 FPS laufen. Mit einigen Einbrüchen in intensiven Momenten wie bei heftigen Kämpfen oder wenn man im Handheld-Modus ein Multiplayer-Spiel hostet.“

Unter den Spielern sorgten die Aussagen Pitchfords erwartungsgemäß für Unmut.

Spieler setzen sich für einen Performance-Modus ein

Ein Teil der Community merkte beispielsweise an, dass das ebenfalls für einen Release in diesem Jahr vorgesehene „Metroid Prime 4“ selbst im 4K-Modus 60 FPS unterstützt. Daher wünschen sich viele Spieler einen Performance-Modus, der die Grafikqualität auf der Switch 2 etwas reduziert, dafür aber eine höhere Bildrate ermöglicht.

Ob ein solcher Performance-Modus nach dem Release von „Borderlands 4“ auf der Switch 2 nachgereicht werden könnte, ließ Pitchford offen.

Und noch eine weitere von Pitchford bestätigte Information stieß auf Kritik: Demnach erfordert selbst die physische Version auf der Switch 2 einen zusätzlichen Download, da es nicht möglich war, das komplette Spiel auf einer 64-GB-Cartridge unterzubringen.

„Es ist ein großes Spiel. Es wird einen Download geben, sogar für physische Kopien“, räumte Pitchford abschließend ein.