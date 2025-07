Cronos The New Dawn: Ein atmosphärisches Brett? Zehn Minuten schauriges Gameplay aus Sector A-0

Cronos The New Dawn:

Heute präsentierte Bloober Team eine umfangreiche Gameplay-Demo zu "Cronos: The New Dawn". Das gezeigte Material vermittelt einen Eindruck von der dichten Atmosphäre des Spiels und zeigt schaurige Monster in Aktion.

Nach dem Erfolg des „Silent Hill 2“-Remakes arbeitet das polnische Studio Bloober Team derzeit an „Cronos: The New Dawn“, das im Herbst für PC und Konsolen erscheinen soll.

Heute veröffentlichte Bloober Team ein neues Gameplay-Video, das rund zehn Minuten lang schaurige Eindrücke aus dem Action-Horror-Titel liefert. Dieses Mal verschlägt es die Spieler in ein Gebiet namens „Sector A-0“. Das neue Material zeigt nicht nur tödliche Kreaturen, die gnadenlos Jagd auf den Spieler machen.

Darüber hinaus gewähren die Entwickler einen Blick auf das Kampfsystem und Spielmechaniken, mit denen „Cronos: The New Dawn“ auch langfristig für spielerische Abwechslung sorgen soll.

Der Kampf um die Zukunft der Menschheit

Die Entwickler beschreiben „Cronos: The New Dawn“ als ein Third-Person-Survival-Horrorspiel, in dem die Spieler den Kampf um die Zukunft der Menschheit in der Vergangenheit austragen. In einer düsteren Zukunftsvision des Polens der 1980er Jahre schlüpfen sie in die Rolle eines Agenten des rätselhaften Kollektivs.

Dessen Aufgabe besteht darin, in die Vergangenheit zu reisen und wichtige Menschen zu retten, die einer Apokalypse zum Opfer fielen und für den Fortbestand der Menschheit unabdingbar sind.

Die Geschichte von „Cronos: The New Dawn“ spielt in einer düsteren Welt, in der osteuropäischer Brutalismus auf retro-futuristische Technologie trifft. Darüber hinaus versprechen die Verantwortlichen des Bloober Teams eine fesselnde Erzählung, in der Vergangenheit und Zukunft untrennbar miteinander verwoben sind.

„In einer verwüsteten Welt voller Gefahren hängt dein Überleben von deiner Fähigkeit ab, vorausschauend zu planen und taktisch vorzugehen. Die Feinde, denen du begegnest, sind albtraumhafte Wesen, die aus den Überresten der Menschheit hervorgegangen sind. Um sie zu besiegen, wirst du dein gesamtes Arsenal ausschöpfen müssen“, so die Entwickler weiter.

„Cronos: The New Dawn“ erscheint im Herbst 2025 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Wie Bloober Team kürzlich bekannt gab, hat sich das Studio mit Bandai Namco Games zusammengetan, um das Horror-Action-Abenteuer in Europa auch als physische Version zu veröffentlichen.