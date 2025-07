Ghost of Yotei: Sucker Punch will’s besser machen – Open-World-Aktivitäten sollen Tsushima übertreffen

Im Vergleich zum Vorgänger soll „Ghost of Yotei“ deutlich abwechslungsreichere Nebenaktivitäten bieten, die von Spielern in der offenen Welt entdeckt werden können. Wie Sucker Punch in einem Interview erklärte, habe man aus „Ghost of Tsushima“ gelernt und sich das Feedback zu Herzen genommen.

„Ghost of Tsushima“ erhielt seinerzeit viel Lob, allerdings gab es auch Kritik. Vor allem die Nebenaktivitäten in der offenen Spielwelt wurden als Schwäche ausgemacht und oftmals kritisiert. So boten die optionalen Aufgaben nur wenig Abwechslung und folgten häufig demselben Muster: Untersuchen, Spuren folgen, kämpfen.

Doch mit „Ghost of Yotei“ soll sich das ändern: Wie Nate Fox und Jason Connell von Entwickler Sucker Punch, die beide in der Funktion als Creative Director hauptverantwortlich für das kommende Action-Abenteuer sind, in einem Interview erklärt haben, habe man viel aus dem Vorgänger gelernt. Dieses Wissen habe man gezielt genutzt, um das Gameplay – vor allem mit Blick auf die Open-World-Aktivitäten zu verbessern.

„Wir wollen die Spieler nicht immer wieder dasselbe durchmachen lassen“

Im Interview mit Automaton machte Fox deutlich, dass ihnen „Ghost of Tsushima“ viel bedeutet. Allerdings gestand er auch ein, dass nicht alles perfekt ist. Vor allem mit dem Tempo der Erkundung und den Minispielen hatte der Titel dem Creative Director zufolge so seine Schwierigkeiten. Das Feedback: Bestimmte Gameplay-Elemente wiederholen sich zu oft und fühlen sich eintönig an.

„Tsushima hat verschiedene Minispiele, aber leider bieten einige davon – insbesondere das, bei dem man einem Fuchs zu einem versteckten Schrein folgt – nicht viel Abwechslung und fühlen sich am Ende wie eine lästige Pflicht an. Das haben wir auch aus dem Feedback der Spieler gespürt“, sagte Fox. Aus diesem Grund soll „Ghost of Yotei“ deutlich dynamischer ausfallen.

„Ghost of Yotei verbessert [die Minispiel-]Segmente in dem Sinne, dass wir die Spieler nicht immer wieder dasselbe durchmachen lassen, wenn ihre Neugier sie dazu bringt, bei der Erkundung auf neue Geheimnisse zu stoßen“, erklärte der Entwickler. „Wir haben verschiedene Arten von Ergebnissen vorbereitet, die die Erwartungen der Spieler übertreffen könnten. Wir glauben, dass die Schönheit von Open-World-Spielen in der Erkundung liegt, daher waren wir entschlossen, den Spielern ein vielfältiges Erlebnis zu bieten.“

Im Gameplay-Material zu „Ghost of Yotei“ war bereits zu sehen, dass bekannte Aktivitäten wie das Zerhacken von Bambus zurückkehren werden. Zu den neuen Minispielen gehören unter anderem das Malen im Sumi-e-Stil aus der Ego-Perspektive und ein Münzwurfspiel, das vom traditionellen japanischen Kinderspiel Ohajiki inspiriert ist.

Spielzeit auf dem Niveau des Vorgängers

Völlig überladen mit Nebenaktivitäten wird Sucker Punch die Welt von „Ghost of Yotei“ jedoch nicht: Vom Umfang her sei mit einer ähnlichen Spielzeit wie bei „Ghost of Tsushima“ zu rechnen, erklärte Jason Connell in einem anderen Interview. Letztendlich wird die tatsächliche Spieldauer aber auch stark vom eigenen Spielstil abhängen. Schon der Vorgänger konnte in etwa 25 Stunden durchgespielt werden, doch wer alles erkunden und erledigen wollte, war auch über 60 Stunden beschäftigt.

Selbst überzeugen von der offenen Spielwelt und den neuen Nebenaktivitäten können sich die Spieler ab dem 2. Oktober 2025. An diesem Tag wird „Ghost of Yotei“ exklusiv für die PS5 erscheinen. Wer das kommende Action-Abenteuer vorbestellen möchte, hat bereits die Möglichkeit dazu. Neben der Standardfassung werden auch eine digitale Deluxe Edition und eine 250 Euro teure Collector’s Edition angeboten.

Darüber hinaus hat Sony kürzlich ein Bundle mit einer limitierten PS5 im „Ghost of Yotei“-Design und einem passenden DualSense-Controller angekündigt, das pünktlich zum Release erscheinen wird. Details zu den Vorbestellungen und Preisen sollen demnächst folgen. Das Gamepad wird außerdem auch separat erhältlich sein – ebenso wie ein Konsolen-Cover für alle, die bereits im Besitz einer PS5 sind.