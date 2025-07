Ghost of Yotei: Wie groß wird die Karte? Sucker Punch verrät seinen Fokus

„Ghost of Yotei“ wird wie schon sein Vorgänger auf eine offene Spielwelt setzen. Doch wie groß wird die Karte ausfallen? Darüber sprachen die Entwickler jetzt in einem Interview und verrieten darüber hinaus auch, warum größer nicht immer gleich besser bedeuten muss.

In „Ghost of Tsushima“ zählte die offene Spielwelt zu den größten Kritikpunkten: Viele Spieler und Kritiker empfanden die Struktur als zu generisch – Vergleiche mit der unliebsamen „Ubisoft-Formel“ wurden laut. Die Karte war übersät mit Symbolen, doch die gleichförmigen Aufgaben boten nur wenig Abwechslung. Abseits der Marker kam es hingegen kaum Anreiz zur Erkundung.

Dinge, die Entwickler Sucker Punch mit „Ghost of Yotei“ besser machen will. Dennoch stellt sich natürlich die Frage, wie groß die Spielwelt und somit die Karte in der kommenden Fortsetzung ausfallen wird. Darüber sprachen die beiden Creative Directors Jason Connell und Nate Fox nun in einem Interview und erklärten, warum sie sich gegen den „Größer ist besser“-Ansatz entschieden haben.

Kartengröße ist „ungefähr vergleichbar mit Ghost of Tsushima“

Wie groß wird die Karte also in „Ghost of Yotei“ genau sein? „Ich würde sagen, es ist ungefähr vergleichbar mit Ghost of Tsushima. Die Karte ist auch ungefähr gleich groß, aber Ghost of Yotei ist dichter“, verriet Fox im Gespräch mit Automaton, während Connell ergänzte: „Was sowohl die Kartengröße als auch den Spielumfang angeht, glauben wir nicht, dass ‚größer‘ oder ‚mehr‘ grundsätzlich besser ist.“

Im Verlauf des Interviews erklärten die beiden Entwickler, dass man den Fokus auf die Verbesserung des individuellen Spielerlebnisses legte, anstatt die offene Spielwelt einfach nur zu erweitern. Und um die Spieler in „Ghost of Yotei“ von Anfang bis Ende bei der Stange zu halten, verfolgte man zwei Strategien.

Der erste Punkt: Ein subjektives Gefühl von Monumentalität erschaffen. „Auch wenn die Karte ungefähr gleich groß ist, ist Hokkaido im echten Leben offensichtlich viel größer als Tsushima. Daher haben wir unsere Anstrengungen darauf konzentriert, die Welt größer erscheinen zu lassen, als sie tatsächlich ist“, erläuterte Fox. „Ihr werdet weite Ebenen und massive Gebirgsketten im Hintergrund aufragen sehen. All das ist eine Kulisse, die in Tsushima nicht so präsent war, und sie soll den Spielern helfen, die Dimensionen der Dinge zu fühlen.“

Sucker Punch hätte die Karte auch verdoppeln und das „als Verkaufsargument nutzen“ können

Der zweite Ansatz, den Sucker Punch für „Ghost of Yotei“ verfolgte: Die Spieler zum Erkunden anzuregen. „Ghost of Yotei enthält verschiedene Systeme und Details, die die Erkundung frei und lohnenswert gestalten sollen. Wenn man zum Beispiel durch Blumen läuft, erhöht sich die Bewegungsgeschwindigkeit, und folgt man diesen Blumenpfaden, könnte man verborgene Geheimnisse entdecken“, führten die Entwickler aus.

„Wir haben auch neue Gegenstände wie Teleskope und Ferngläser hinzugefügt, damit Spieler die Landschaft genießen können. All diese Details wirken zusammen, um sicherzustellen, dass sich die Spieler auch auf einer großen Karte nicht langweilen werden.“

Zwar hätten sich die Entwickler die Kartengröße auch einfach verdoppeln und das „als Verkaufsargument nutzen“ können, doch man entschied sich bewusst dagegen. „Hätten wir das getan, müssten wir die Karte mit doppelt so viel Inhalt füllen, und dieser Inhalt müsste bedeutungsvoll sein, um den Spieler nicht zu ermüden.“

„Ghost of Tsushima war bereits ein großes Spiel, und so haben wir uns, anstatt nur um des Upscaling willen zu vergrößern, darauf konzentriert, mehr Vielfalt und höhere Qualität zu liefern, während wir eine ähnliche Größe beibehalten.“

Doch nicht nur die Kartengröße von „Ghost of Yotei“, das am 2. Oktober 2025 exklusiv für die PS5 erscheinen wird, lässt sich mit dem Vorgänger vergleichen: Auch die Spielzeit soll sich auf einem ähnlichen Niveau befinden, wie die Entwickler unlängst bestätigten. Dieses Mal soll es jedoch deutlich abwechslungsreicher zur Sache gehen.