Grounded 2: Obsidian hätte schon Ideen für einen möglichen dritten Teil

Im Rahmen des Xbox Game Showcase haben die Entwickler von Obsidian Entertainment im Juni die Fortsetzung ihres Survival-Spiels „Grounded“ angekündigt. „Grounded 2“ kann schon ab dem 29. Juli gespielt werden – allerdings erst einmal nur als Game Preview auf Xbox Series X|S und den PC.

Schon kurz nach der Ankündigung gab das Studio an, warum man sich mit „Grounded 2“ für einen Nachfolger entschied. In einem Interview mit den Kollegen von Eurogamer ging der Executive Producer Marcus Morgan erneut auf das Thema ein und erklärte, dass Obsidian weitere Ideen für die Reihe habe, die Erweiterungen oder sogar einen dritten Teil füllen könnten.

Spiel bescherte dem Studio einen unerwarteten Erfolg

„Als wir mit Grounded 1 begannen, hatten wir immer die Idee, dass es ein Ende für für das Spiel geben würde“, so Marcus Morgan kürzlich in dem Interview. „Natürlich gibt es Survival-Spiele wie Ark, die ständig erweitert werden, oder Minecraft, die große Plattformen sind. Aber viele unserer Berührungspunkte für Grounded 1 waren The Forest oder Subnautica. Als wir Grounded 1 machten, wussten wir also, dass das Spiel einen Anfang, eine Mitte und ein Ende haben würde, was die Geschichte angeht, die wir erzählen wollten.“

Das Spiel wurde jedoch ein großer Erfolg, was die Pläne durcheinanderbrachte. Allerdings gelangte der Erstling irgendwann wirklich an sein Ende und die Entwickler waren sich einig, dass man mehr machen wollte. Andererseits konnten weitere Ideen nicht im Rahmen des ersten Spiels umgesetzt werden, wie etwa die Reittiere, die es in „Grounded 2“ geben wird.

Als er über den ursprünglichen Plan für „Grounded“ sprach, erklärte der Executive Producer: „Am Anfang hieß es: Wir machen einfach Grounded. Wir haben uns nicht vorgestellt, vielleicht eine Trilogie zu machen. Wir hoffen es, aber so haben wir nicht angefangen.“

Executive Producer spricht über weitere Ideen

Auf den Kommentar mit der Trilogie angesprochen, lenkte Marcus Morgan schnell ein: „Das war nur eine Wunschvorstellung von mir.“ Allerdings habe das Studio eine Menge weiterer Ideen für das Spiel. „Ich weiß nicht, ob es sich um Grounded 2 oder eine Grounded-Trilogie handelt, aber ich kann sagen, dass wir auf jeden Fall Ideen und Geschichten und Erweiterungen und Features haben, die wir gerne anpacken würden.“

„Ich möchte mit Grounded 2 beginnen, weil es noch nicht einmal auf den Markt gekommen ist und ich mich erst einmal damit vertraut machen muss“, so Morgan weiter. „Aber wir haben noch mehr, wir haben noch mehr in unseren Herzen und Seelen, sogar über das hinaus, was wir mit Grounded 2 in der Early-Access-Phase vorhaben. Wir haben noch mehr, von dem wir hoffen, dass die Leute es sehen und spielen wollen. Es ist in unseren Herzen.“

Quelle: Eurogamer