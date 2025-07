Grounded 2: Release für PS5 und Switch 2? Produzent macht eine interessante Anmerkung

Das Survival-Spiel „Grounded 2“ startet in Kürze auf PC und Xbox in den Early Access. Allerdings scheinen auch PS5- und Switch-2-Spieler nicht zu kurz zu kommen.

Obsidian Entertainment arbeitet an „Grounded 2“, dem Nachfolger des 2020 ursprünglich für Xbox und PC veröffentlichten Survival-Spiels, das später auch für die PS5 erschien. Wie schon beim ersten Teil plant der Publisher Microsoft eine (zeitlich begrenzte) Exklusivität, zumindest für die Early-Access-Phase.

PS5 und Switch 2 nicht ausgeschlossen

Der Early Access von „Grounded 2“ startet am 29. Juli 2025 für PC und Xbox. Auf die Frage nach weiteren Plattformen antwortete Marcus Morgan, Executive Producer bei Obsidian, in einem Gespräch gegenüber Eurogamer.net vielsagend zurückhaltend und zugleich lächelnd: „Darüber kann ich im Moment nicht sprechen. Aber ich möchte sagen, dass Grounded 1 auf all diesen Plattformen ist, also…“

Gemeint sind die PS5 und Nintendo Switch, für die der erste Teil im vergangenen Jahr nachgereicht wurde. Microsoft hatte 2024 mehrere der ehemaligen Xbox-Exklusivspiele, darunter auch „Grounded“, für andere Plattformen zugänglich gemacht.

Diese Veröffentlichungen scheinen kommerziell erfolgreich gewesen zu sein. Besonders im Hinblick auf die leistungsstärkere Switch 2 wäre eine optimierte Version von „Grounded 2“ technisch plausibel. Eine offizielle Ankündigung steht bislang aus.

In „Grounded 2“ nehmen werden Krabbeltierchen wieder zu einer übergroßen Gefahr.

Grounded wird nicht verschwinden

Die Entscheidung für einen zweiten Teil sei laut Obsidian vor allem durch technische Limitierungen des Vorgängers motiviert. „Grounded“ erschien noch für die Last-Gen-Konsole Xbox One, was bestimmte Fortschritte erschwerte. Man habe sich für einen klaren Neuanfang entschieden, um die Möglichkeiten neuer Hardware voll auszuschöpfen.

Trotzdem bleibt das ursprüngliche „Grounded“ weiterhin spielbar. Laut Marcus Morgan wird es auch künftig Wartungsupdates erhalten. Neue Inhalte oder Story-Erweiterungen seien jedoch nicht mehr geplant. Das bislang letzte Update (Version 1.4.7) erschien im April 2025.

„Wir möchten unbedingt sicherstellen, dass unsere Spiele erhalten bleiben“, so Morgan im Gespräch mit Eurogamer.net. Der neue Teil solle technische Fortschritte ermöglichen, ohne die bestehende Community auszuschließen.

Wie lange läuft der Early Access?

Wie schon beim ersten Spiel setzt Obsidian auf ein offenes Entwicklungsmodell: Auch „Grounded 2“ startet im Early Access, um eng mit der Community zusammenzuarbeiten.

Beim Vorgänger dauerte die Early-Access-Phase rund zwei Jahre. Ein ähnlicher Zeitrahmen ist auch diesmal denkbar. Morgan beantwortete eine entsprechende Frage lediglich mit: „So lange, wie wir brauchen, um das Spiel richtig hinzubekommen.“

Passend zum baldigen Early-Access-Start auf Xbox und PC wurde ein neuer Trailer zu „Grounded 2“ veröffentlicht.

Inhaltlich bringt „Grounded 2“ zahlreiche Neuerungen mit sich: reitbare Insekten, eine deutlich erweiterte Spielwelt mit neuen Biomen wie Eisverliesen und überarbeitete Kampfsysteme. Die offene Struktur und erweiterten Spielmechaniken sollen für eine höhere Langzeitmotivation sorgen.

Was haltet ihr von „Grounded 2“? Möchtet ihr den Titel auf der PS5 sehen?