PlayStation Handheld: Sony „bestätigt“ Gerücht durch neuen PS5-Energiesparmodus

Gerüchten zufolge arbeitet Sony an einem neuen PlayStation Handheld, der möglicherweise gemeinsam mit der PS6 erscheinen könnte. Eine offizielle Ankündigung steht zwar noch aus, doch nun hat Sony eines der Gerüchte indirekt selbst bestätigt.

Während Microsoft um die Arbeiten an einem Xbox-Handheld keinen Hehl macht und auch das in Zusammenarbeit mit ASUS entwickelte ROG Ally X bereits angekündigt wurde, schweigt sich Sony zu seinen Handheld-Plänen aus. Dennoch halten sich hartnäckig Gerüchte, dass auch der PlayStation-Hersteller an einem neuen tragbaren Gerät arbeitet, das möglicherweise zusammen mit der PS6 auf den Markt kommen könnte.

Und nun scheint es so, als hätte der PlayStation-Hersteller einen der Hinweise auf den geplanten Handheld indirekt wohl selbst „bestätigt“ (via PlayStation Lifestyle). Die Rede ist dabei vom neuen PS5-Energiesparmodus, der heute gemeinsam mit dem jüngsten Beta-Systemupdate angekündigt wurde, aber erst zukünftig zur Verfügung stehen wird.

Von Sony angekündigter Energiesparmodus als indirekter Hinweis

Der besagte Energiesparmodus für die PS5 wurde bereits Anfang Juni vom bekannten Hardware-Insider Moore’s Law is Dead ins Gespräch gebracht. Dadurch wird neben dem bekannten Basismodus und dem sogenannten Trinity-Modus der PS5 Pro ein drittes Leistungsprofil hinzugefügt. Das Ziel: Die Leistung unterstützter PS5-Spiele reduzieren, um den Stromverbrauch zu senken.

Laut Sony ist diese neue Option ein Teil des 2010 eingeführten Umweltplans „Road to Zero“, der unter anderem gewährleisten soll, bis zum Jahr 2040 Netto-Null-Treibhausgasemissionen zu erreichen. Doch die Insider vermuten hinter dem Energiesparmodus eine andere Motivation: die Vorbereitung auf den gemunkelten PlayStation Handheld.

Diese Ansicht teilt auch der Leaker Kepler_L2: „Oh, das ist zu 100 Prozent ein emuliertes Leistungsprofil für den Handheld, da die größte Schwäche dieser APU die Speicherbandbreite ist und dieses Profil die PS5-Bandbreite um die Hälfte reduziert“, erklärte er.

Und auch wenn Entwickler den Energiesparmodus bisher optional nutzen können, könnte seine Existenz auf ein neues Hardware-Projekt hindeuten. Ein ähnliches Szenario gab es bei der PS5 Pro: Ihr Trinity-Modus tauchte rund ein Jahr vor der offiziellen Ankündigung in Entwicklerdokumenten auf, was eine ähnliche Vorlaufzeit für ein Handheld-Gerät plausibel macht.

Weitere Gerüchte rund um Sonys Handheld

Den bisherigen Berichten zufolge soll der angebliche PlayStation Handheld intern unter dem Codenamen „Jupiter“ geführt werden. Ende Mai tauchten außerdem neue Gerüchte zum möglichen Chip auf, der von AMD entwickelt wird und bei dem es sich um ein sogenanntes Low-Power-Gaming-SoC-Projekt“ handeln soll.

Der 2-nm-Chip soll mithilfe des SF2P-Prozesses von Samsung gefertigt werden, wodurch eine bessere Leistung und Energieeffizienz gewährleistet werden soll. Allerdings soll die Massenproduktion des Handhelds nicht vor 2028 beginnen. Doch auch die PS6 könnte jüngsten Gerüchten zufolge erst 2029 auf den Markt kommen. Darauf deutete zuletzt auch eine Aussage von System-Architekt Mark Cerny hin.

Als begleitender PS6-Handheld soll das Gerät die neuesten Titel aber höchstwahrscheinlich nur in technisch abgespeckter Form wiedergeben können, da die Hardware-Leistung auch hinter der PS5 zurückbleiben soll. Doch dafür sollen die Titel der aktuellen Generation problemlos auf dem tragbaren Gerät gespielt werden können – womöglich sogar ohne Mehraufwand der Entwickler.