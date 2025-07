Splitgate-Drama: Splitgate 2 wird „entöffentlicht“, Splitgate abgeschaltet und Entlassungen bei 1047 Games

Nachdem „Splitgate 2“ in der Community auf harsche Kritik stieß, hat sich Entwickler 1047 Games dazu entschieden, das Spiel zurück in die Beta-Phase zu befördern. Darüber hinaus werden die Server von „Splitgate“ abgeschaltet, während man sich dazu gezwungen sah, einen Teil der Mitarbeiter zu entlassen.

Als „Splitgate“ vor drei Jahren für Konsolen veröffentlicht wurde, erlebte der kostenlose Multiplayer-Shooter, der sich am besten als „Halo trifft Portal“ beschreiben lässt, einen unerwarteten Popularitätsschub. Doch nur ein Jahr später kündigte Entwickler 1047 Games an, die Entwicklungen einzustellen und sich stattdessen auf einen Nachfolger zu konzentrieren.

Im vergangenen Monat wurde „Splitgate 2“ schließlich veröffentlicht, doch schon kurz nach dem Launch stieß das Spiel in der Community auf jede Menge Kritik. Vor allem die überteuerten Mikrotransaktionen wurden verurteilt. Zudem fehlten wichtige Features, während viele Spieler die Abweichungen vom Original bemängelten.

Obwohl die Entwickler aufgrund des Feedbacks die Monetarisierung anpasste, hatte „Splitgate 2“ weiterhin Schwierigkeiten, eine große Spielerbasis aufzubauen. Die Folge: 1047 Games hat sich nun dazu entschlossen, den Release rückgängig zu machen – das Spiel wird überarbeitet und zurück in die Beta-Phase geschickt.

Splitgate 2 geht zurück in die Beta-Phase

Die Entscheidung begründete 1047 Games in einem ausführlichen Statement, das auf dem Kurznachrichtendienst X (via Gamerant) veröffentlicht wurde. Demnach „glaube“ man auch weiterhin an „Splitgate 2“, gestand jedoch auch ein, dass man „zu früh gestartet“ ist.

„Wir hatten mit Splitgate 2 ehrgeizige Ziele, und in unserer Begeisterung, es mit euch zu teilen, haben wir uns zu viel vorgenommen. Wir haben bestimmte Features überstürzt, ein paar dumme Fehler gemacht und – was am wichtigsten ist – wir haben euch nicht das ausgefeilte, portalreiche Chaos geboten, in das ihr euch so verliebt habt“, heißt es seitens der Verantwortlichen.

Aus diesem Grund werden man bis Anfang 2026 „große Teil des Spiels neu gestalten, um den Geist dessen einzufangen, was Splitgate so besonders gemacht hat“. Unter anderem soll der Spielverlauf überarbeitet werden, während man sich auf die klassischen Spielmodi besinnt. Auch die unliebsamen Mikrotransaktionen sollen vereinfacht werden.

Außerdem wollen die Entwickler die Community verstärkt in die Entwicklung mit einbeziehen: „Das bedeutet mehr Spieletests, mehr Umfragen, mehr Zuhören und die Community an erster Stelle. Unser Ziel ist es, die DNA des ersten Spiels mit den besten Verbesserungen des zweiten zu kombinieren.“

Splitgate-Server gehen im August vom Netz – Entlassungen um Ressourcen freizumachen

Allerdings bringt die Entscheidung, „Splitgate 2“ grundlegend zu überarbeiten, auch schlechte Nachrichten mit sich: „Um uns die Zeit zu geben, das Splitgate zu entwickeln, das ihr verdient, haben wir die unglaublich schwierige Entscheidung getroffen, bestimmte Rollen zu reduzieren und unsere Ressourcen auf diese Überarbeitung zu konzentrieren.“ Demnach wurden 45 Mitarbeiter entlassen – die zweite Entlassungswelle, nachdem erst im Juni Person abgebaut wurde.

Darüber hinaus hat man beschlossen, die Server von „Splitgate“ im nächsten Monat abzuschalten, „um möglichst viele Teammitglieder zu halten“. 1047 hätte die Server „gerne dauerhaft online gehalten“, doch die Kosten dafür seien zu hoch und das Team stehe an erster Stelle. Man prüfe jedoch die Möglichkeit, Offline- oder Peer-to-Peer-Matches anzubieten.

„Splitgate 2“ bleibt jedoch auch weiterhin spielbar und Kapitel 3 wird wie geplant veröffentlicht, während auch Fixes und wichtige Änderungen erfolgen. „Wir hoffen, dass ihr das Spiel weiterhin spielt und unterstützt. Wie immer freuen wir uns über euer Feedback“, heißt es weiter. Letztendlich wolle man mit dem Relaunch im nächsten Jahr „ein einzigartiges Spielerlebnis“ bieten, dass „das Versprechen des Originals einlöst“.

„Wir haben viele dunkle Tage erlebt und viele Fehler gemacht, aber wir haben viel gelernt und sind nach wie vor entschlossen, Splitgate so großartig wie möglich zu machen“, so 1047 Games hoffnungsvoll.