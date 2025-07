Starfield: Steht die PS5-Ankündigung bevor? Nun befeuert auch Bethesda die Spekulationen

Trotz zahlreicher Hinweise in den vergangenen Monaten lässt die offizielle Ankündigung von "Starfield" für die PS5 weiterhin auf sich warten. Doch wann ist es endlich so weit? Im Rahmen eines aktuellen Updates könnte Bethesda einen versteckten Hinweis geliefert haben.

In den vergangenen Tagen äußerte sich der als verlässliche Quelle geltende Insider und Leaker Nate the Hate gleich mehrfach zu Bethesdas „Starfield“.

Nachdem er im Mai davon sprach, dass die PS5-Version des Science-Fiction-Rollenspiels noch in diesem Jahr angekündigt und kurz darauf veröffentlicht werden soll, wies Nate the Hate in einem aktuellen Tweet darauf hin, dass sich der PS5-Release von „Starfield“ möglicherweise doch etwas länger als geplant verzögern könnte.

Die Verantwortlichen von Bethesda nahmen bislang zwar keine Stellung zu den Aussagen des Insiders, veröffentlichten jedoch in dieser Woche ein neues Update samt Statement, das auf eine bevorstehende Ankündigung für die PS5-Version hindeuten könnte.

Publisher verweist auf Pläne für die kommenden Monate

Das neue Update ist ab sofort für den PC sowie die Xbox Series X/S verfügbar und aktualisiert Starfield auf die Version 1.15.222. Neben Performance- und Stabilitätsverbesserungen umfasst das Update laut offiziellem Changelog Anpassungen bei der Sortierung im Missionsmenü sowie kleinere Optimierungen an der Darstellung der Creations-Menüs.

Zudem behob das Team einen Fehler, der dafür sorgte, dass das HUD auf Planeten mit extremen Witterungsbedingungen falsche Temperaturen anzeigte.

Spannend für PS5-Spieler wird es jedoch im offiziellen Statement, das die Entwickler anlässlich des neuen Updates veröffentlichten. Denn dieses deutet mögliche Ankündigungen in naher Zukunft an.

In diesem Zusammenhang weist das Team nämlich nicht nur darauf hin, dass es bereits an weiteren Updates und Verbesserungen für „Starfield“ arbeitet. Gleichzeitig bereitet Bethesda Ankündigungen „zu spannenden Dingen vor, die für Starfield in den kommenden Monaten geplant sind“.

Zum einen wäre es natürlich denkbar, dass sich der Publisher dabei auf den zweiten DLC bezieht, der sich bereits seit einiger Zeit in Arbeit befindet. Da Nate the Hate kürzlich jedoch davon sprach, dass sich der DLC seinen Informationen zufolge auf 2026 verschieben könnte, ist es eher unwahrscheinlich, dass dieser in den „nächsten Monaten“ erscheint. Daher spekulieren viele Spieler, dass sich Bethesda mit den bevorstehenden Ankündigungen tatsächlich auf die PS5-Umsetzung beziehen könnte.

Dass das Rollenspiel den Weg auf die Sony-Konsole findet, daran zweifelt inzwischen kaum noch jemand. In den vergangenen Monaten bestätigten nicht nur mehrere Insider die Existenz einer PS5-Version. Auch Phil Spencer, Leiter von Microsoft Gaming, machte sich zuletzt keine Mühe mehr, die schwindende Exklusivität von Starfield zu dementieren.