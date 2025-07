Switch 2: Sorgt in Japan für historischen Verkaufsrekord – Vergleich mit PS2, Switch & Co.

Anfang Juni veröffentlichte Nintendo mit der Switch 2 den offiziellen Nachfolger der erfolgreichen Switch und knüpfte mit mehreren Rekorden nahtlos an deren Erfolgsgeschichte an.

So verkaufte sich die neue Nintendo-Konsole innerhalb von nur vier Tagen über 3,5 Millionen Mal weltweit und verzeichnete in den USA und Japan den erfolgreichsten Marktstart einer Konsole überhaupt. Wie die japanische Wirtschaftszeitung Yomiuri (via Gamefront) berichtet, setzte sich der Erfolg der Switch 2 in den folgenden Wochen insbesondere in Japan ungebrochen fort.

Demnach wurden im japanischen Einzelhandel über 1,538 Millionen Einheiten verkauft. Die Marke von 1,5 Millionen Verkäufen erreichte die Switch 2 innerhalb von nur fünf Wochen und somit deutlich schneller als die erste Switch.

Gleichzeitig übertraf Nintendo sogar die beeindruckenden Launch-Zahlen früherer Bestseller wie dem Nintendo DS oder der PS2.

Verkaufszahlen in den ersten fünf Wochen (Japan):

Switch 2 (2025): 1.538.026

Game Boy Advance (2001): 1.367.434

Nintendo DS (2004): 1.269.845

PlayStation 2 (2000): 1.134.862

Switch (2017): 556.633

Unter dem Strich verkaufte sich die Switch 2 in Japan in den ersten fünf Wochen drei Mal so schnell wie ihr Vorgänger. Zu beachten ist, dass sich die von Yomiuri veröffentlichten Zahlen lediglich auf den japanischen Einzelhandel beziehen.

Die Switch 2-Konsolen, die Nintendo in Japan über den hauseigenen „My Nintendo Store“ an den Mann beziehungsweise die Frau brachte, sind in diesen Zahlen noch gar nicht inbegriffen.

Somit dürften die japanischen Verkaufszahlen der Switch 2 noch um einiges höher liegen.

Nintendo möchte für mehr Qualität im eShop sorgen

Nachdem der eShop der ersten Switch aufgrund des Erfolges der Konsole förmlich von minderwertiger Shovelware überschwemmt wurde, ergriff Nintendo bei der Switch 2 kürzlich erste Maßnahmen. Wie Entwickler berichten, erließ das Unternehmen neue Richtlinien für den eShop, mit denen der allgemeine Qualitätsstandard der verfügbaren Spiele erhöht werden soll.

Aktuell gelten diese Richtlinien allerdings nur für Japan und andere asiatische Regionen. Wann das ganze auf den westlichen Markt ausgeweitet wird, ist laut den Entwicklern noch unklar.

Doch nicht nur im eShop besserte Nintendo nach. Vor wenigen Tagen erschien zudem ein neues System-Update, mit dem Nintendo weitere Verbesserungen an der Abwärtskompatibilität der Switch 2 vornahm.

So sorgt das System-Update dafür, dass mehr als 20 Titel, die auf der Switch 2 bislang mit Kompatibilitätsproblemen zu kämpfen hatten, nun ohne Probleme gespielt werden können.

Unter den betroffenen Titeln befanden sich bekannte Namen wie „Crypt of the NecroDancer“, „Portal 2“ und „Sky: Children of the Light“.