Switch 2: US-Hardware-Verkäufe explodieren – Nintendo-Konsole sorgt für neue Rekorde im Juni

Am 5. Juni feierte die Switch 2 ihren weltweiten Launch und stellte umgehend neue Rekorde auf: Nach nur vier Tagen wurden weltweit bereits 3,5 Millionen Exemplare der neuen Konsole verkauft – so schnell war bislang noch keine andere Videospiel-Hardware.

Und auch in den einzelnen Ländern purzelten die Rekorde: In Japan wurde der PS2-Rekord pulverisiert und in den USA wurde die PS4 als bisheriger Rekordhalter abgelöst – und all das bereits innerhalb der ersten Tage. Nun liegen die vollständigen Zahlen für den Juni in den USA vor und demnach konnte die Switch 2 dafür sorgen, dass die Hardware-Verkäufe regelrecht explodierten, während ein weiterer Höchstwert aufgestellt wurde.

Switch 2 befeuert Hardware-Rekorde in den USA

Nachdem sich die Switch 2 in den USA bereits bis zum 7. Juni mehr als 1,1 Millionen Mal verkaufen konnte, stieg die Gesamtverkaufszahl für den Monat auf 1,6 Millionen Exemplare. Das geht jetzt aus den neusten Verkaufszahlen von Circana (via Insider Gaming) hervor. Damit war die neue Nintendo-Konsole im Juni das erfolgreichste System – sowohl anhand der verkauften Stückmenge, als auch mit Blick auf den erzielten Umsatz.

Durch den Launch der Switch 2 stiegen die Verkäufe von Videospiel-Hardware auf insgesamt 948 Millionen US-Dollar – im Vergleich zum Vormonat ein Plus von 249 Prozent. Dadurch stiegen auch die Gesamtzahlen der Verkäufe seit Anbeginn des Jahres um 17 Prozent, nachdem sie im Mai noch um 26 Prozent gesunken sind.

Der Umsatz in Höhe von 948 Millionen US-Dollar ist außerdem ein neuer Rekordwert für den amerikanischen Markt. Der bisherige Höchstwert für Verkäufe von Videospiel-Hardware wurde im Juni des Jahres 2008 erreicht und betrug damals 608 Millionen US-Dollar.

Weitere Rekorde im Zubehör-Bereich

Neben den Hardware-Verkäufen stiegen aber auch die Umsätze im Zubehör-Bereich deutlich an: Ein weiterer Rekord konnte im Vergleich zum Vorjahr erreicht werden, nachdem die Verkäufe im Juni 2025 um 29 Prozent auf insgesamt 293 Millionen US-Dollar angestiegen waren.

Verantwortlich dafür ist vor allem der neue Pro Controller für die Switch 2, der bei 32 Prozent aller Switch 2-Käufe direkt mitgebaut wurde. Das machte ihn zum umsatzstärksten Zubehör des Monats. Vor dem neuen Rekord war der Juni 2021 der beste Monat für Zubehörverkäufe, als ein Umsatz von 247 Millionen US-Dollar erreicht wurde.

Was die Software-Verkäufe im Juni betrifft, konnte sich „Mario Kart World“ – das bislang meistverkaufte Switch 2-Spiel – jedoch nicht an die Spitze der US-Charts setzen. Der Fun-Racer erreichte lediglich den dritten Rang, während „Death Stranding 2“ auf Platz zwei einstieg. Die Spitzenposition konnte zudem von „Elden Ring: Nightreign“ gehalten werden