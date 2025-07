The Outer Worlds 2: Enttäuschende Vorbestellerzahlen? Microsoft greift zu überraschendem Schritt

The Outer Worlds 2:

Bei "The Outer Worlds 2" handelt es sich um den ersten großen Titel der Xbox Game Studios, den Microsoft in den USA zum Preis von 79,99 US-Dollar anbieten wollte. Eine überraschende Ankündigung des Konzerns deutet jedoch darauf hin, dass dieser Schritt bei den Kunden alles andere als gut ankam.

Nachdem Analysten und andere Branchenkenner regelmäßig darauf hinwiesen, dass Preiserhöhungen für Spiele lediglich eine Frage der Zeit seien, machte Nintendo im Frühjahr den Anfang.

Beginnend mit „Mario Kart: World“ verlangt Nintendo für große First-Party-Titel zukünftig 79,99 Euro (digital) beziehungsweise 89,99 Euro (physisch). Preiserhöhungen, denen sich Anfang Mai auch Microsoft anschloss. Der erste Titel, der in den USA für 79,99 US-Dollar statt der gewohnten 69,99 US-Dollar veröffentlicht werden sollte, war das Rollenspiel „The Outer Worlds 2“.

Eine Strategie, die für den Redmonder Softwareriesen offenbar nicht aufging. Nur wenige Wochen nach der Ankündigung, dass „The Outer Worlds 2“ den Beginn teurerer Xbox-Titel markiere, folgte mit einem offiziellen Statement die Rolle rückwärts.

Microsoft nimmt Preiserhöhung in den USA zurück

Wie Microsoft bekannt gab, entschied sich das Unternehmen dazu, die Preiserhöhung in den USA zurückzuziehen. Neben „The Outer Worlds 2“ sollen auch weitere kommende Titel der Xbox Game Studios zum bisherigen Preis von 69,99 US-Dollar angeboten werden, anstatt eine Preiserhöhung zu erfahren.

US-Kunden, die das Rollenspiel für 79,99 US-Dollar vorbestellten, erhalten zeitnah eine Rückerstattung. Europa ist von dem Ganzen ebenfalls betroffen. Hierzulande wurden für die Standard Edition sowohl physisch als auch digital 79,99 Euro fällig.

Zumindest im PlayStation Store sank der Preis auf 69,99 Euro. Für die Retail-Fassung verlangen die unterschiedlichen Händler zum Zeitpunkt dieser Meldung weiterhin 79,99 Euro.

„Wir konzentrieren uns darauf, den Spielern unglaubliche Welten zum Erkunden zu bieten, und werden unsere Vollpreisveröffentlichungen zum Weihnachtsgeschäft – darunter The Outer Worlds 2 – weiterhin zum Preis von 69,99 US-Dollar anbieten, im Einklang mit den aktuellen Marktbedingungen“, erklärte ein Xbox-Sprecher in einem Statement gegenüber Windows Central.

Warum sich Microsoft zu diesem Schritt entschloss, ist unklar. Naheliegend ist natürlich der Gedanke, dass sich die Vorbestellerzahlen von „The Outer Worlds 2“ unter den Erwartungen bewegten und mit einer Preisreduzierung angekubelt werden sollen. Offiziell bestätigte wurde das Ganze aber nicht.

Rollenspiel erscheint im Oktober

„The Outer Worlds 2“ befindet sich für PC, PS5 und Xbox Series X/S in Entwicklung. Während die Standard Edition auf allen Plattformen am 29. Oktober 2025 freigeschaltet wird, erhalten Käufer der 99,99 Euro teuren Premium Edition fünf Tage vor allen anderen und somit am 24. Oktober 2025 Zugriff auf das Spiel.

Neben dem Vorabzugriff umfasst die Premium Edition noch die weiteren Inhalte: